Manny Pacquiao revient à la recherche du titre mondial de Yordenis Ugás

Deux ans plus tard, il revient Manny Pacquiao. Et c’est le mieux que l’on puisse dire d’un gala de boxe. Ce sera samedi soir, tôt le matin pour nos lecteurs espagnols, à la T-Mobile Arena de Las Vegas, aux États-Unis. l’organise Al haymon via votre entreprise Premiers champions de boxe.

Le Philippin Manny Pacquiao (62-7-2, 39 KO) revient à l’action demain samedi, affrontant l’un des plus grands de la division poids welter, le Cubain Yordenis Ugas (26-4, 12 KO). Le combat a une histoire menant à leur différend qui s’est forgé au cours des derniers mois, voire l’année dernière ou, pourquoi pas, depuis le dernier combat de Pac-Man, sa victoire par décision partagée en juillet 2019 contre le champion WBA des poids welters de l’époque. Keith Thurman. L’Asiatique, déjà âgé de 40 ans, a battu l’un des cocotiers des divisions moyennes, invaincu à l’époque et en totale plénitude physique et boxeuse.

Depuis lors, l’histoire déchirante de Pacquiao a commencé avec l’incompréhensible WBA. Il dépossédait le tagalog de la ceinture de champion du monde dans les dépêches pour le remettre, curieusement, à son rival ce soir. Le destin, capricieux, a fait détrôner un champion dans les bureaux et qui s’est vu refuser la ceinture de retour lorsqu’on a appris qu’il se battait à nouveau pour mesurer son bourreau administratif. Des choses vraies, ami Sancho ! Ainsi, le mythe a vivement protesté contre la situation, complètement anormale puisque la pandémie avait empêché la grande majorité des athlètes de concourir dans les mois précédents.

Errol Spence, champion du monde dans deux autres organisations, allait être le rival de Pacquiao dans une date incroyablement difficile pour ce dernier, qui a déclaré que, si à 42 ans il était encore activement en boxe, c’était pour affronter le meilleur adversaire disponible. plus ou moins aimé l’idée, c’étaient des faits, toujours plus forts que les mots. Et un dernier coup du sort machiavélique a produit que le rival d’Ugás, présent comme demi-fond, Fabián Maidana, et celui de Pacquiao, le nommé Spence, ont été blessés dans la zone des yeux en 24 heures. Spence, sérieusement, avec un problème de rétine ; l’Argentin, légèrement, coupé dans une séance d’entraînement. Une histoire enviée par certains auteurs de Pulp Fiction au début du vingtième siècle, mais absolument réelle à une époque où presque plus rien ne peut plus nous surprendre.

Quoi qu’il en soit, Pacquiao est un combattant qu’on ne présente plus. C’est l’un des meilleurs de sa catégorie, même à 60% de ce qu’il était à son meilleur moment, il y a deux ou trois décennies, tant qu’il conserve une bonne partie de sa mobilité pour se déplacer, sa ruse et sa précision. La vitesse et les réflexes peuvent disparaître avec le temps, mais le talent demeure. Notre dernière perception du champion du monde dans six catégories (et linéaire, bien que non reconnu par aucune ceinture des quatre organismes, dans deux autres) est celle du grand combattant que nous avons vu contre Thurman.

Et cela pourrait valoir la peine de battre Yordenis Ugás. Quelques données froides pour montrer la longévité de Manny Pacquiao : à ses débuts, Felipe González a régné en Espagne et Bill Clinton aux États-Unis, Forrest Gump a balayé les Oscars, Gary Barlow et Robbie Williams à la tête de Take That ont rendu les quinceañeras fous de tout le monde et a ri avec Will Smith et ses pérégrinations autour de la maison de ses oncles à Bel Air.

Son premier titre mondial a été obtenu fin 1998, la mouche WBC, combattant en Thaïlande, et ses débuts aux États-Unis ont eu lieu en 2001, lorsqu’il a remporté le championnat du monde IBF des super coqs face à Lehlo Ledwaba. De là, la légende qui a affronté les meilleurs dans son évolution alors qu’il prenait du poids : Marco Antonio Barrera à deux reprises, Juan Manuel Márquez (quatre fois), sa trilogie contre Erik Morales, Óscar de la Hoya, Ricky Hatton, Miguel Cotto, Antonio Margarito, Shane Mosley, une autre trilogie contre Tim Bradley ou Floyd Mayweather, quoique tardive. La plupart du temps, il est sorti le bras levé, mais il n’y a pas eu une seule fois où il a déshonoré la boxe et n’a pas fait de son mieux entre les seize cordes.

Le Cubain a cependant été dévalorisé par la plupart des analystes, ignorant sa carrière et ses capacités. Bien qu’il soit également un vétéran de 35 ans, il est également en pleine possession de ses pouvoirs. Après une carrière enviable en tant qu’amateur, avec des médailles d’or aux championnats du monde, des Caraïbes et panaméricains, et de bronze olympique à Pékin 2008, il quitte l’île pour débuter en tant que professionnel en 2010. Sa carrière dans la boxe louée peut être divisée en deux parties. : le premier, jusqu’en mai 2014, où il cherche la vie pour des galas américains sans bénéficier des faveurs d’un grand promoteur, avec lequel les juges le privent de réussir contre Johnny García ou Emanuel Robles ; le second, après deux ans sans travail, quand ils se souviennent de lui en raison d’une perte et le qualifient de victime de l’invaincu Jamal James, qu’il bat largement, ainsi que du tout aussi invaincu Bryant Perrella, qu’il assomme sans pitié.

Là, ils ont commencé à le prendre au sérieux, surtout lorsqu’il a battu avec succès Thomas Dulorme et Ray Robinson. Il n’a pas non plus été favorisé par les cartes face à Shawn Porter, mais il a récupéré avec trois nouveaux triomphes de prestige avant, ce soir, le plus grand défi de sa vie n’arrive.

Un aspect important de la bataille sera le duel de corner. Freddie gardonEntraîneur de Pacquiao, il le connaît depuis longtemps et sait tirer le meilleur du Philippin, réussissant à s’adapter à n’importe quel rival. Ismaël SalasDans l’autre coin, il est un autre entraîneur expérimenté et astucieux, suffisamment polyvalent pour mener Joe Joyce et Kazuto Ioka à vaincre respectivement les favoris Daniel Dubois et Kosei Tanaka pour un meilleur plan de combat. Salas nous a parlé exclusivement (également d’Ugás et de la façon dont il l’a trouvé) il y a quelques mois, et l’adaptabilité des deux au changement de rival et aux ajustements entre les tours dépendra en grande partie de la chance de ses élèves.

Le soutien de l’enjeu principal, étant acceptable, nous fait rêver de ces cartes avec trois ou quatre championnats du monde et des combats encore plus splendides dans la partie non télévisée, ce que nous ne voyons plus depuis longtemps. Au poids plume et douze tours, on verra un ascendant philippin promu par la figure de l’épreuve : Marc Magsayo (22-0, 15 KO) aura une pierre de plus dans son parcours vers les combats pour le titre mondial contre Julio Ceja (32-4-1, 28 KO). El Pollito ne sait pas ce que c’est que de gagner un duel depuis 2017, après avoir perdu deux combats et fait match nul depuis lors. Magsayo, en route vers la célébrité, devrait pouvoir battre le Mexicain et chercher des mots plus importants d’ici le milieu de l’année prochaine. Il y a quelques semaines, il nous parlait en exclusivité de sa préparation.

Toujours dans la catégorie poids plume, à dix manches et avec un titre intermédiaire WBC en lice, l’Américain né au Mexique Carlos Castro (26-0, 11 KO) aura un bon test dans la figure de Oscar Escandon (26-5, 18 KO), ancien prétendant au titre mondial colombien. Une approche similaire à celle du combat précédent, l’invaincu qui a le meilleur de la division en ligne de mire contre le vétéran qui signifiera du travail et un défi jamais vu auparavant.

Enfin, dix épisodes et à la limite des poids welters, Victor Ortiz (32-6-3, 25 KO), après plus de trois ans sans apparitions sur le ring, il remettra ses gants pour combattre avec Robert Guerrero (36-6-1, 20 KO), lui aussi inactif depuis deux ans. Un combat aux parfums d’une autre époque, celui du meilleur Pacquiao, est celui qui nous attend entre deux guerriers vétérans, au pronostic incertain.

Ce sera la partie télévisée du gala, qui débutera à 3h00 du matin en Espagne du samedi au dimanche. Il peut être consulté par Sports de combat, chaîne disponible par abonnement sur des plateformes telles que Vodafone TV, Orange TV, Mitele ou, indépendamment, via Marca.