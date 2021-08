Manny Pacquiao semble favori contre Errol Spence

Manny Pacquiao Il aborde la dernière partie de sa préparation au combat qui le mesurera avec Errol spence le 21 août à Las Vegas (États-Unis). Le combattant philippin de 42 ans sera le protagoniste de l’un des combats les plus importants de 2021, ainsi que des poids welters ces dernières années.

«Je m’attends à un bon combat. Spence est un combattant agressif et je sais que nous pouvons mettre beaucoup d’action pour le plaisir des fans. J’ai beaucoup d’avantages dans ce combat. Ma vitesse et ma puissance, ainsi que ma stratégie et mon expérience, sont autant d’atouts pour moi. Cela fait deux ans que je suis sur le ring et c’était bien pour moi d’avoir cette pause. Cela a beaucoup aidé mon corps et mon esprit. Cette fois, je suis toujours aussi excité et je me sens à nouveau jeune »déclara le Philippin.

« Il aurait pu combattre plusieurs adversaires faciles. J’ai choisi le meilleur rival parce que je veux agrandir plus d’honneurs. Je dois montrer que je n’ai pas encore fini. Nous avons une stratégie que nous savons déployer contre un gaucher. Il veut se battre court et ça va être un avantage pour moi. Nous sommes prêts à tout. Si vous voulez utiliser sa plus grande envergure, nous sommes prêts aussi »Pacquiao a dit.