Manny Pacquiao s’en prend à Floyd Mayweather pour avoir été ” juste pour l’argent ” avec l’exposition Logan Paul et insiste sur le fait qu’il fait face à Errol Spence parce qu’il veut ” défier les meilleurs “

Manny Pacquiao a émis une réponse ferme à son ancien ennemi Floyd Mayweather après avoir entendu les récents commentaires de l’Américain sur son prochain combat avec Errol Spence.

Mayweather a récemment affronté YouTuber Logan Paul lors d’un combat d’exhibition et s’est ouvertement vanté du fait qu’il avait réussi un “vol de banque légal”.

L’annonce de Pacquiao vs Spence a surpris tout le monde

Floyd a depuis affirmé avoir gagné 100 millions de dollars pour la “séance d’entraînement” à 44 ans.

Pendant ce temps, Pacquiao, 42 ans, a signé pour affronter le champion invaincu et unifié Spence à son apogée le 21 août.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait du combat, Mayweather a déclaré: «Bien sûr, je suis derrière Errol Spence à 100%.

“Je veux voir Spence gagner. En fait, je vais l’appeler et lui donner quelques conseils…

«Pacquiao, il doit se battre, je ne le fais pas. Je me mets dans une position où je n’ai plus à me battre.

Logan a survécu à huit rounds avec Floyd

Pacquiao a répondu dans sa langue maternelle lors de l’émission Power & Play : « Je ne suis pas comme les autres gars qui ne sont là que pour l’argent.

« Certains autres combattants défient les non-boxeurs juste pour être payés. Je veux me battre. Je veux défier les meilleurs.

« Si je me bats pour l’argent, alors j’aurais choisi des broussailles pour me battre.

«Pourquoi devrais-je essayer de combattre un combattant invaincu si je poursuis le chèque de paie?

« C’est un vrai combat. Je me bats parce que c’est ma passion. J’aime battre des combattants invaincus et faire honneur à mon pays.