Manny Pacquiao, un guerrier d’origine espagnole

Selon les médias philippins hispanophones “Le jour des Philippines”, le boxeur et législateur philippin Manny Pacquiao Il a déclaré qu’il était d’origine espagnole il y a quelques jours, lors de la phase finale de son camp d’entraînement à Los Angeles, en Californie, pour son combat avec Yordenis Ugás le 21 août.

Dans une vidéo obtenue par le portail d’actualités sportives FightHype, on voit Pacquiao parler à un hispanophone lorsqu’il dit “Je suis à moitié espagnol”. Puis il a clarifié en disant “Espagnol” en anglais et quoi “Mon grand-père est un pur sang espagnol”, quelque chose dont il semble être très fier.

La famille Pacquiao n’a pas divulgué son histoire familiale dans le passé. La Jornada Filipina a tenté de retracer la généalogie de Pacquiao, mais n’a pas pu trouver de documents publics suffisants et fiables.

Pendant ce temps, dans plusieurs vidéos, Pacquiao parlait un peu espagnol. Dans l’un d’eux, il a chanté, tout en s’entraînant, la chanson de 1998 “Leave It All”, de la chanteuse portoricaine Chayanne.

Dans diverses interviews, il semblait répéter une réponse similaire à chaque fois qu’on lui demandait de dire quelque chose en espagnol. “Venez voir le grand combat entre moi, Manny Pacquiao et Timothy Bradley.”a-t-il déclaré dans certaines vidéos, invitant les téléspectateurs à regarder son combat avec Bradley.

Avant son combat avec Keith Thurman, Pacquiao a fait un commentaire similaire lorsqu’on lui a demandé d’inviter des fans mexicains à regarder le combat. En juillet, il en a également raconté une variante lors d’une conférence de presse pour son combat annulé avec Errol Spence, Jr.

Ce qui est certain que la possibilité que Pacquiao ait des ancêtres espagnols, comme son propre grand-père, soit élevée, étant donné l’influence culturelle de l’Espagne aux Philippines depuis 1565 Miguel López de Legazpi fonda les premières colonies insulaires jusqu’en 1898 à la fin de la présence espagnole avec le fameux “Dernier des Philippines”. Plus de trois cents ans de domination espagnole et de présence de sa culture et de sa langue.

De nombreux combattants philippins ont eu ou ont des noms de famille d’origine espagnole, comme le grand Nonito Donaire, Ceferino García, Gabriel « Flash » Elorde, Luisito Espinosa, Gerry Peñalosa et beaucoup plus.