Manny Pacquiao vs Yordenis Ugas date: heure de début au Royaume-Uni, sous-carte complète, diffusion en direct et chaîne de télévision pour le choc des titres

Le grand Manny Pacquiao revient sur le ring ce week-end lorsqu’il affronte Yordenis Ugas pour le titre WBA des poids welters.

Pacquiao, maintenant âgé de 42 ans et avec un record de 62 victoires lors de ses 71 combats professionnels, n’a plus combattu depuis sa victoire sur Keith Thurman en juillet 2019.

Manny Pacquiao affronte Yordenis Ugas ce week-end

Le légendaire Philippin devait affronter l’Américain invaincu Errol Spence Jr pour les titres WBC et IBF des poids welters.

Mais ‘The Truth’ a été contraint de se retirer du combat après avoir subi une blessure à l’œil gauche.

Aujourd’hui, le Cubain “54 Milagros” Ugas est sorti de l’undercard pour défendre son titre contre Pacquiao.

Pacquiao contre Spence : date et comment regarder

Ce combat pour le titre des poids welters en 12 rounds aura lieu le samedi 21 août et se déroule au T-Mobile Arena de Las Vegas.

Les marches sur le ring pour Pacquiao contre Ugas sont attendues à partir de 5 heures du matin dimanche matin, heure du Royaume-Uni.

L’action de la nuit sera diffusée sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Action à partir de 2 heures du matin le dimanche matin.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application Sky à l’aide d’appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Vous pouvez également acheter un Sky Sports Day Pass auprès de NowTV pour 9,99 £.

Pacquiao est un vrai grand boxeur Pacquiao v Spence: Undercard

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL : Manny Pacquiao contre Yordenis Ugas – pour le titre WBA des super-weltersMark Magsayo contre Julio Ceja – pour le titre international WBO des poids plume Carlos Castro contre Oscar EscandonVictor Ortiz contre Robert GuerreroPacquiao contre Spence : Qu’est-ce qui a été dit ?

Manny Pacquiao a laissé entendre qu’il pourrait prendre sa retraite après avoir livré une “performance spectaculaire” contre Ugas.

Pacquiao a déclaré : « Je me sens bien. Mon équipe a pleinement confiance en mes capacités même à 42 ans et ils constatent que j’ai toujours ce qu’il faut pour affronter des adversaires de calibre élite.

“Bien que la période de récupération d’un combattant de 42 ans ne soit pas la même que celle d’un combattant de 25 ans, j’aime toujours ce que je fais. J’aime m’entraîner et j’en apprends plus sur moi-même chaque jour.

« Tout est top secret, bien sûr. Je m’entraîne et me défie quotidiennement et je suis inspiré pour donner le meilleur de moi-même car cela pourrait être mon dernier combat.

« Je n’ai jamais fait de pronostics. Je monte toujours sur le ring prêt et préparé à tout.

« Tout est en jeu car cela pourrait être mon dernier combat. Je pourrais aussi bien terminer la course avec une performance spectaculaire.

« Les héritages sont subjectifs dans l’esprit des fans. Bien sûr, une victoire pour moi après si longtemps serait très belle pour mon pays et ma famille. »