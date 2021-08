Manny Pacquiao vs Yordenis Ugás : date, heure et TV

in

Le multiple champion philippin Manny Pacquiao reviendra sur le ring après plus de deux ans pour affronter le Cubain Yordenis Ugás, actuel champion poids welter de la World Boxing Association (WBA), samedi prochain 21 août à Las Vegas.

Après avoir perdu son rival d’origine, Errol Spence Jr., en raison d’une blessure à l’œil compliquée telle qu’un décollement de la rétine de son œil gauche, PacMan tentera de regagner la ceinture de champion poids welter de la World Boxing Association qui lui a été retirée.

Avertissement

Au niveau des performances, le Yordenis de 35 ans a 26 victoires et quatre défaites à son actif en tant que professionnel.

Alors que Manny Pacquiao, 42 ans, compte 62 combats gagnés, sept défaites et deux nuls.

“Je n’ai pas de pronostic pour le combat, mais je ferai de mon mieux pour satisfaire mes fans”, a expliqué le Philippin Ugás, assuré qu’il sortirait boxer le Philippin et que ce serait la stratégie tout au long du combat.

Où regarder Manny Pacquiao vs. Yordenis TyUgas

Le combat sera diffusé dans toute l’Amérique latine via ESPN. Pour sa part, aux États-Unis, il peut être vu sur Fox Sports via le système de pay per view.

De plus, comme à l’accoutumée, vous pouvez suivre minute par minute grâce à diverses pages d’informations sportives, telles que : TyCSports. com

Des horaires:

Argentine : 22h00 Mexique : 20h00 États-Unis : 21h00 HE / 18h00 Espagne : 3h00 Colombie : 20h00 Pérou : 20h00 Chili : 21h00 Uruguay : 22h00 Brésil : 22h00 Venezuela : 21h00 Cuba : 21h00 Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité