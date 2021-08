Manny Pacquiao vs Yordenis Ugas: hauteur, statistiques, honneurs, records et KO

Nous avons tous ressenti à l’intérieur que quelque chose se brisait lorsqu’il est devenu officiel qu’Errol Spence avait un problème de rétine (qui a déjà été opéré) et qu’il ne pouvait pas combattre Pacquiao. Malgré cela, nous ne resterons pas sans voir le Philippin.

Manny Pacquiao

A 42 ans, Manny Pacquiao est une légende vivante de la boxe. Avec son âge et son héritage, en plus de beaucoup d’argent qu’il a généré, il pourrait bien penser à une retraite tranquille, mais après deux ans d’absence (en raison de la pandémie) il est de retour. Le Philippin, sénateur de son pays et candidat possible à l’élection présidentielle de 2022, était le champion du monde WBA des poids welters, une ceinture qu’il a arrachée à Keith Thurman lors de son dernier combat. Ce titre a été perdu dans les bureaux d’avant Ugas et maintenant il veut le récupérer. En plus de grands combats comme contre Mayweather, Márquez, Cotto ou De la Hoya, PacMan laisse un bel héritage : a été champion du monde dans six divisions (En a soulevé huit, mais deux d’entre eux n’étaient pas pour les quatre organisations les plus prestigieuses).

Pourcentage de KO : 54,93 %.Rondes en tant que professionnel disputées : 486.Envergure: 1,70 mètres.

Yordenis ugas

Le Cubain de 35 ans est l’invité surprise de la fête de Pacquiao. Il allait contester le costume de co-métrage, mais le même jour que la blessure de Spence était connue, on a appris que son adversaire, Fabián Maidana, était également absent pour une coupe. Il a remporté son championnat du monde WBA des poids welters dans les bureaux et le défend maintenant contre le champion sur le ring. Avant cette ceinture, Ugas avait déjà un large bagage en boxe. Il était un grand amateur, devenant champion du monde en 2005 et bronze à Pékin 2008. Déjà dans le domaine professionnel, cela lui coûtait plus cher et il n’avait pas réussi à être champion du monde jusqu’à présent, même s’il était tombé dans des combats pour une ceinture avec de grands noms comme Shawn Porter.

Rondes en tant que professionnel disputées : 196.Envergure: 1,75 mètres.Poids: poids welter (66,68 kg).