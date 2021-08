Manny Pacquiao vs Yordenis Ugas: horaire, télévision et où regarder la pesée en direct aujourd’hui

in

Enfin, il semble qu’il n’y ait pas de retour en arrière. Le retour de Pacquiao a eu une suspension possible du procès devant le tribunal et une blessure à Errol Spence. Enfin, contre Ugas, il se battra et ce vendredi ils auront le round zéro. Rendez-vous à l’échelle.

Calendrier : À quelle heure est la cérémonie de pesée entre Manny Pacquiao et Yordenis Ugas ?

Il y a eu tellement de problèmes avant le retour de Manny Pacquiao que les fans attendaient avec impatience ce moment. Une fois les deux sur la balance, un seul malheur pourrait empêcher le combat. En boxe tout peut arriver, mais il semble que le retour de la légende soit un fait. Bien sûr, avant qu’il ne touche le dernier face à face avant de voir les visages dans le ring. La pesée de Pacquiao contre Ugas aura lieu aujourd’hui vendredi 20 août à partir de 14h00 (heure locale).

États Unis: 17h00 (HAE) / 14h00 (PDT).Argentine: 18h00.Pérou: 16h00.

Télévision : Comment regarder la pesée Manny Pacquiao contre Yordenis Ugas en direct à la télévision ?

Fox Sports C’est la chaîne en charge de proposer le combat aux Etats-Unis et la plateforme qui détient les droits de diffusion de tout ce qui a trait au combat. Par conséquent, dans leurs propres réseaux sociaux de boxe (Fox Sports : PBC) ainsi que celles du promoteur (Premiers champions de boxe) la pesée peut être suivie.