Manny Piña signe un contrat de deux ans avec les champions actuels de la MLB

Le receveur vénézuélien Ananas Manny, a signé un contrat pour la saison 2022 des Ligue majeure de baseball – MLB avec l’équipe de Braves d’Atlanta.

Via son compte Twitter, l’organisation des Braves d’Atlanta a annoncé l’accord qu’elle a conclu avec le masque vénézuélien Manny Piña, où elle a déclaré qu’il ferait partie de l’équipe pour la saison 2022 de la Major League.

Après l’expiration de son contrat avec les Brewers, Piña a été libéré et a été embauché par l’équipe championne des World Series, lui accordant un contrat de 8 millions de dollars sur deux ans.

Ici le rapport :

L’accord conclu par la direction et le joueur était pour une durée de deux ans, 8 millions de dollars, répartis comme suit, 3,5 millions de dollars la première année et 4,5 millions de dollars la deuxième année du contrat, avec une option sur le $ 4 millions d’équipes d’ici 2024, sans le soi-disant « rachat ».

L’ajout d’un autre receveur semble être une surprise car les Braves ont prolongé Travis d’Arnaud et ont également deux prospects prometteurs tels que William Contreras et Shae Langeliers. Il est peu probable que le Vénézuélien fasse partie de la formation de départ mais il est probable que les Braves choisiront de porter trois récepteurs sur leur alignement avec l’ajout éventuel d’un frappeur désigné dans la Ligue nationale et aussi pour se protéger en cas d’ Arnaud ne subit aucune blessure.

Le receveur né à Barquisimeto vient de jouer la saison 2021 avec les Brewers de Milwaukee, où il a frappé 34 coups sûrs, en 180 coups sûrs à la surface du frappeur, marquant 27 points et conduisant 33, frappant 14 circuits et laissant une ligne offensive de .189 /. 293/.732.

Défensivement, il n’a commis que trois erreurs, donné 27 passes décisives et attrapé 11 coureurs dans une tentative de vol pour laisser un pourcentage défensif de .994, en tenant compte du fait qu’il n’a vu l’action en tant que receveur que 65 opportunités.