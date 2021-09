Manny Ramírez dit qu’il a volé le gant d’or de Vizquel pour Derek Jeter

in

le dominicain Manny Ramirez Il n’a pas seulement parlé des récompenses décernées à Mike Trout, mais que “soi-disant” la MLB a volé un gant d’or à Omar vizquel à donner à Derek Jeter.

Ramírez était dans une interview avec la salle de sport et plus tard avec Héctor Gómez, où il a déclaré que la MLB ne remettait pas les prix à ceux qui les méritaient, mais à qui ils pensent.

Manny Ramirez joué à côté de Omar vizquel chez les Indiens de Cleveland et a vécu dans sa chair entre les mains du meilleur SS défensif d’Amérique latine, c’est pourquoi peut-être il défend à tout prix que Vizquel devrait avoir un autre gant d’or à la maison.

“Je me souviens aussi qu’il y a un an, Derek Jeter a remporté le Golden Glove et celui qui le méritait était Omar Vizquel.”

Manny Ramírez sur les chances de Vladimir Guerrero Jr. de remporter le titre de MVP : « Ce qu’ils veulent faire avec ce gamin, c’est une injustice, la même chose qu’ils m’ont fait. Si vous vérifiez mes chiffres, vous verrez que je suis censé avoir 4 MVP Awards sur mon étui à trophées. » https://t.co/M9ZxjtMacz – Héctor Gómez (@ hgomez27) 15 septembre 2021

Qui était le meilleur défensivement ?

Derek Jeter Il est considéré comme l’un des arrêts-courts les plus gracieux de la SS, mais cela ne fait pas de lui le meilleur défenseur. En revanche, Vizquel avait les deux, quoi que ses 11 gants en or le confirment, 6 fois plus que l’actuel membre du temple de la renommée du baseball.

Pendant 9 saisons consécutives, Vizquel a remporté le Golden Glove, jouant dans la même ligue que Derek Jeter, laissant le reste des 14 arrêts-courts à ce moment-là sans chance. Il a ensuite rejoint la Ligue nationale où il a obtenu 2 autres gants en or avec les Giants de San Francisco.