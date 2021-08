Manny “Sensacional” Rodríguez, en poids et prêt à régner

in

Le boxeur portoricain Manny “Sensacional” Rodríguez s’est déclaré dans des conditions optimales pour affronter l’Américain Gary Antonio Russell, pour le championnat du monde intérimaire des poids coq WBA, ce samedi soir à Carson en Californie.

Accompagné de son équipe de travail composée de ses entraîneurs, Jay « Panda » Najar et Carlos Duarte, Emanuel Rodríguez, comme son adversaire, a sans trop de problème dépassé la pesée requise, enregistrant un poids de 118 livres, tandis que Russell arrêtait les fidèles. de l’échelle à 116,8 livres ..

Après avoir surmonté avec succès son engagement à l’échelle, avec l’esprit aux cieux, l’ancien champion du monde des poids coq n’a pas pu cacher l’excitation qui le provoque devant l’opportunité de revenir régner au niveau mondial à 118 livres (poids coq), en un combat qui forme le support de la carte qui mène le combat entre les champions du monde des poids coq, le Cubain Guillermo « Chacal » Rigondeaux et le Philippin John Riel Casimero.

À ce combat, le “Sensationnel” Rodríguez arrivera avec un record de 19 combats gagnés, dont 12 par la voie du “chloroforme pur”, en échange de deux défaites, et avec l’intention d’offrir une bataille mémorable, qui lui permettra pour obtenir une victoire. Avec lequel le titre mondial sera assuré en jeu, en plus d’être avant la possibilité d’obtenir une opportunité d’affronter le vainqueur de Rigondeaux et Casimero.

La confiance rayonnée par le boxeur insulaire enthousiaste réside dans l’excellente préparation effectuée dans la municipalité mexicaine de Jiquipilco, sous la supervision de ses entraîneurs (Jay Najar et Carlos Duarte), ce qui lui permet d’avoir la sécurité de régner à nouveau dans le poids. division coq.