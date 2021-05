Manohar Lal Khattar exhorte les dirigeants agricoles à mettre fin à l’agitation à la suite du COVID-19

Manohar Lal Khattar a exhorté les agriculteurs à cesser leur agitation.

Le ministre en chef de Haryana, Manohar Lal Khattar, a déclaré que l’agitation continue des agriculteurs contribuait à la propagation du COVID-19 dans les villages. Il a exhorté les agriculteurs à suspendre leur agitation et à se faire tester pour l’infection. Le ministre en chef Khattar a également exprimé sa préoccupation face à la réticence des dirigeants agricoles à faire tester les agriculteurs agités pour Covid-19. Khattar a exhorté les agriculteurs à mettre fin à leur agitation et a ajouté qu’ils pourraient reprendre l’agitation plus tard lorsque la pandémie sera contenue.

Khattar a déclaré qu’il était apparu qu’en raison de ces dharnas, l’infection s’était propagée dans les zones rurales. Il a ajouté que des points chauds sont apparus dans de nombreux villages parce que leurs habitants vont et viennent régulièrement des sites de protestation.

«Les dirigeants des agriculteurs n’arrêtent pas de se plaindre qu’ils prendront le vaccin mais ne se feront pas tester. S’ils ne sont pas testés, on ne sait pas qui a pu être touché par le COVID… Ils devraient être testés afin que ceux trouvés positifs puissent être traités et que d’autres mesures nécessaires puissent être prises », a déclaré Khattar.

Il y a un mois également, Khattar avait demandé aux agriculteurs d’arrêter leur émoi et de se faire tester pour COVID-19.

Le ministre de la Santé de Haryana, Anil Vij, a également exprimé son inquiétude face au refus des dirigeants agricoles de demander à leurs partisans de passer le test COVID. Vij a déclaré que si l’un des manifestants était infecté, de nombreux autres seraient également en danger.

Il avait ensuite déclaré que, bien que toute personne ait le droit constitutionnel de manifester et que l’État n’ait aucun problème à ce que quiconque le fasse de manière pacifique, la situation due à l’augmentation des cas de COVID est préoccupante.

