Manolas choisit son meilleur moment à Rome… et il ne l’aimera pas au Barça

21/12/2021 à 19:56 CET

Kostas Manolas a atteint le Olympiakos comme un ajout de luxe à l’ensemble grec. L’ex du Rome et de Naples Il n’a laissé personne indifférent dans ses premiers mots en tant que joueur de l’Olympiacos, le club pour lequel il a joué avant d’atterrir en Italie.

A l’occasion de son arrivée dans son pays natal, Manolas a accordé une interview à l’émission Super Bala Live, où il a parlé entre autres de son expérience en Italie, interrogé sur ses meilleurs moments, le Grec n’a pas hésité : « Avec Naples, le meilleur moment a été remporter la Coupe d’Italie. Avec les Roms ? Vous savez tous ce que c’est… » a affirmé Manolas en se référant au but qu’il a marqué pour éliminer le Barça de la Ligue des champions.

Ancelotti, en tant que père de Manolas

Manolas a également parlé de ses entraîneurs en Italie : « Ancelotti était comme un père pour moi, J’ai eu la chance de l’avoir comme entraîneur. Nous continuons à parler et j’apprécie tout. Peut-être l’une des meilleures personnes que j’ai eues en tant qu’entraîneur, aux côtés de Garcia et Gattuso« . Cependant, ne voulait pas parler de Spalletti: « Je préfère ne pas en parler, maintenant je suis à l’Olympiacos et je suis content. »

Enfin, le Grec était très heureux de retrouver ce qui était sa maison à ses débuts en tant que professionnel : « Les Olympiacos ont toujours été dans mon cœur. J’ai toujours eu des contacts avec le président et les autres gars, surtout au cours des 2-3 dernières années où Torosidis était encore là. je suis revenu parce que Je voulais rejouer à l’Olympiacos, pour l’affection que les fans m’ont donnée. Nou il n’y a aucune raison économique derrière cela, Je veux jouer ici maintenant que je vais bien pas 34 ans. »