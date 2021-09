Manolo Calvo, précurseur d’une saga de champions, est décédé

Manolo calvo, Champion d’Europe poids plume en 1968, quand les boxeurs étaient aussi populaires en Espagne que les footballeurs, Il est décédé aujourd’hui à Madrid à l’âge de 79 ans des suites d’une maladie cardiaque.

Il est né en Loranca de Tajuña (Guadalajara) Mais il passe son enfance à Mejorada del Campo et développe sa carrière dans la capitale, commençant à boxer pour le club de l’Atlético de Madrid. Calvo a été cinq fois champion d’Espagne des poids plume et il a remporté la ceinture européenne au Gran Price de Barcelone contre l’Italien Nevio Carbi, succédant à Pepe Legrá.

Manuel Calvo Fernández est décédé à Madrid à l’âge de 79 ans. Il fut l’un des protagonistes de l’âge d’or de la boxe nationale et fut le champion poids plume d’Espagne et d’Europe. Repose en paix, champion. Un gros câlin à tous vos proches et amis. pic.twitter.com/kD9ehyBa39 – Fédération espagnole de boxe (@ FEBOXEO1) 10 septembre 2021

Un boxeur honnête et technique a disputé 75 combats avec 55 victoires, 14 défaites et un nul, ressuscité après une pause venant affronter une autre légende telle que Perico Fernández, qu’il a renversé deux fois au premier tour mais contre qui il a fini par perdre en 1974.

Il a transmis son amour à son fils Manolo, et avec ses conseils dans le coin il a également réussi à être champion d’Espagne et d’Europe de la plume. Père et fils rois continentaux, un événement inhabituel en Espagne. Le ‘Pub Calvo’s’, qu’ils ont installé à Carabanchel près de l’ancienne prison, était un lieu de rencontre pour de nombreux fans, où vous pourrez profiter de soirées autour de la télévision et apprendre des deux maîtres.