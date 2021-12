Manolo Jiménez, ancien joueur du Celta, est décédé

06/12/2021 à 13:18 CET

Le Celta de Vigo a annoncé lundi la mort de l’ancien footballeur Manolo Jiménez, qui faisait partie de la première équipe du club qualifiée pour jouer dans une compétition européenne.

Le Sévillan est arrivé dans l’équipe céleste de Barcelone et a participé au match nul historique contre Aberdeen. Il a joué environ 200 matchs avec le maillot bleu clair entre 1968 et 1975, marquant un total de 51 buts.

Par le biais d’un communiqué de presse, le Celta a adressé ses « plus sincères condoléances et affection & rdquor; à leurs parents et amis.