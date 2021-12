Manolo Santana décède à 83 ans

12/11/2021

L’ancien joueur de tennis Manolo Santana, l’un des hommes les plus importants de l’histoire du sport espagnol, est décédé ce samedi à Marbella, à 83 ans, a rapporté le Mutua Madrid Open, tournoi dont il était président d’honneur.

Santana, légende du tennis espagnol, et avec quatre titres du Grand Chelem parmi ses principaux mérites dans une longue histoire (deux Roland Garros, un United States Open et un Wilbledon) et qu’au cours de ses dernières années, il a été président d’honneur de la Mutua Madrid Open, traînait une santé délicate ces derniers temps, où ses apparitions publiques étaient de moins en moins.

Manolo SantanaNé à Madrid le 10 mai 1938, il fut le véritable inducteur du tennis en Espagne après avoir remporté son premier Roland-Garros en 1961 au milieu de la domination des joueurs des États-Unis et de l’Australie.

Le promoteur du sport de raquette a commencé à émerger à l’âge de vingt ans, lorsqu’il a remporté le championnat d’Espagne. Plus tard, et après s’être installé parmi les dix premiers mondiaux dans les années 60, il est devenu le numéro un mondial.

Santana Il popularise un sport d’abord classé comme élitiste et l’implante en Espagne, où il crée une école. Il l’a normalisé. Des générations prospères ont grandi après lui et ont suivi son chemin. Des hommes comme Manolo Orantes, Andrés Gimeno, Joan Gisbert, José Higueras, ont ensuite élargi le parcours initialement ouvert par Santana et cela a fini par devenir l’une des modalités qui a fourni le plus de succès dans l’histoire du sport espagnol. Dans ce qu’il est aujourd’hui.

Manolo Santana échappé au goût traditionnel de la terre battue. Dans un pays où la plupart des courts étaient en terre battue et les joueurs poussaient sur de la poussière de brique, le natif de Madrid est devenu le premier Européen à s’imposer sur la pelouse de Wimbledon.

UNE HISTOIRE ENVYABLE

Santana accumule 72 titres parmi ses mérites. C’était le plus grand d’Espagne jusqu’à l’irruption de Rafael Nadal. Aux quatre Grand Chelem qui se démarquent par leurs mérites, s’ajoute l’or obtenu aux Jeux Olympiques de Mexico, malgré le fait que le tennis faisait partie du programme mais en tant qu’exhibition.

Toujours gardé Manolo Santana son lien avec le monde du tennis. Jusqu’à la fin. Il s’entraînait autant qu’il le pouvait. Sa routine n’a pas manqué de temps avec la raquette en main.

Après avoir quitté le sport professionnel actif, il a travaillé comme entraîneur et a toujours été vu dans les tournois. Il était capitaine de l’équipe espagnole de Coupe Davis, un tournoi qu’il n’a pas remporté en tant que joueur. Il a dirigé l’équipe nationale pendant neuf ans en deux étapes.

Inscrit au Temple de la renommée du tennis international, il a assumé dans sa dernière étape la direction du tournoi Masters de Madrid et, plus tard, il a été nommé président d’honneur du Mutua Madrid Open.