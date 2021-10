Manotas et Castillo mènent le triomphe de Tijuana

29/10/2021 à 6h06 CEST

Le Colombien Mauro Manotas et l’Equatorien Eryc Castillo ont inscrit ce jeudi les buts qui ont guidé le Tijuana gagne à l’extérieur 0-2 sur Atlas au début du seizième jour de l’Apertura mexicaine. Tijuana, déjà éliminée, restait avec 12 points à la dernière place du classement. L’Atlas a continué à la deuxième place avec 26 et lors de la dix-septième journée, la dernière de la phase régulière, leur passage direct aux quarts de finale sera joué, qui sera obtenu par les quatre premiers positionnés dans le tableau.

Sans dominer la possession du ballon, Tijuana était l’équipe la plus dangereuse de la première mi-temps. À la 13e minute, Manotas a décoché un ballon qui a été stoppé par son compatriote Camilo Vargas et immédiatement le Colombien Brayan Angulo a fait une tête qui est passée près du poteau. La poussée des visiteurs a porté ses fruits à la 34e minute. Dans une contre-attaque, l’Argentin Lucas Rodríguez, de la gauche, est entré dans la surface et a croisé un service avec sa jambe droite. Menottes est devenu 0-1.

Les Rojinegros sont partis dès les premières minutes de la seconde mi-temps à la recherche d’un match nul, mais un mauvais jugement a empêché le but des locaux. En 67, Aldo Rocha puis Luis Reyes ont écrasé deux tirs sur le poteau. Les échecs de l’Atlas ont ouvert la porte à Tijuana pour liquider le match dans un autre oubli défensif de ses rivaux. En 1977, l’équatorien Fidel Martínez assiste son compatriote château, qui a passé le ballon à Vargas pour le 0-2.

La seizième journée reprendra vendredi avec la visite du Mazatlán FC à Necaxa et de Puebla au Juárez FC. Samedi, Querétaro accueillera Santos Laguna, Pachuca accueillera Pumas UNAM et Tigres UANL accueillera Chivas de Guadalajara. Dimanche, la journée se terminera lorsque Toluca accueillera León, le champion Cruz Azul du leader America de l’entraîneur argentin Santiago Solari et le San Luis de los Rayados de Monterrey de l’entraîneur Javier Aguirre.