MANOWAR retournera en Grèce en juin prochain pour une performance en tête d’affiche au Sortie Athènes 2022 festival à Plateia Nerou.

Lors d’une conférence de presse tenue à Athènes, MANOWAR bassiste Joey DeMaio a annoncé que le groupe apportera une nouvelle production écrasante, une setlist de tueur et un cadeau spécial pour les fans grecs pour commémorer une année vraiment exceptionnelle dans l’histoire de la musique.

Comme les fans de métal le savent, 2022 marque le 30e anniversaire de la sortie de « Le triomphe de l’acier ». Avec cet album, MANOWAR a surpris ses fans avec le morceau de plus de 28 minutes « Achille, agonie et extase en huit parties », inspiré par Homèrepoème grec ancien de « L’Iliade ». Pour célébrer cet anniversaire mémorable et en guise de « merci » pour le soutien indéfectible et passionné des Manoarriors grecs, MANOWAR a maintenant pris en charge « L’Odyssée », Homèrel’histoire du grand héros Ulysse et sa longue et périlleuse quête pour retourner auprès de sa femme et de son fils.

« Nous sommes extrêmement heureux de retourner en Grèce et de partager notre hommage au passé incroyable de ce pays », a déclaré DeMaio. « L’accueil que nous avons reçu à Sortie Athènes 2019 était fantastique comme toujours. Ce spectacle et le fait d’être entouré par la culture et l’histoire uniques de la Grèce nous ont à nouveau inspirés à revisiter Homère, comme nous l’avions prévu depuis longtemps. »

Pour ce projet, MANOWAR sont allés très loin : non seulement ils ont enregistré une chanson intitulée « La revanche d’Ulysse » pour leur prochain nouvel album studio, DeMaio s’est également rendu à Athènes pour enregistrer une narration avec l’équipe père-fils Kostas et Konstantinos Kazakos. Kostas, salué en Grèce pour sa participation à de nombreux films et en tant qu’acteur de théâtre et écrivain accompli, et son fils Kostantinos, qui est aussi un acteur de talent, a raconté un dialogue touchant entre Ulysse et son fils Télémaque. Et pour honorer la source historique, ils l’ont fait en grec ancien, traduit de l’anglais par Sakis Tolis du groupe de metal grec CHRIST POURRI.

« Ce fut un plaisir et un privilège de travailler avec Kostas et Constantinos, Sakis et tous ceux qui ont été impliqués dans cette narration », a déclaré DeMaio. « J’appelle Kostas ‘le grec Orson Welles‘, non seulement parce que ces deux géants partagent de nombreux talents remarquables et des voix exceptionnelles, mais aussi pour être tout aussi passionnés pour livrer une narration parfaite tout en étant humble et gentil en même temps ! Nous avons hâte de tout partager avec nos fans. »

Un aperçu des coulisses de la fabrication de la narration pour « La revanche d’Ulysse » de la prochaine MANOWAR l’album est visible ci-dessous.

MANOWAR a sorti un nouvel EP, « La bataille finale I », en mars 2019. Les parties II et III de la trilogie arriveront à une date ultérieure, inspirées de MANOWARles aventures de sur le reste de « La bataille finale ».

En 2019, MANOWAR recruté Anders Johansson en tant que nouveau batteur du groupe.

Le musicien suédois a fait ses débuts en direct avec MANOWAR en mars 2019 à Brno, République tchèque.

Johansson peut être entendu sur « La bataille finale I », qui était initialement disponible en prévente exclusive sur le stand de marchandises du groupe « La bataille finale » tour du monde.

Ancien MANOWAR guitariste Karl Logan a été arrêté en août 2018 à Charlotte, en Caroline du Nord, et inculpé de six chefs d’exploitation d’un mineur au troisième degré. Il a été emprisonné après avoir plaidé coupable à deux chefs d’accusation de pédopornographie.

Quelques jours après Karll’arrestation de a été rendue publique, MANOWAR a publié une déclaration disant qu’il ne jouerait plus avec le groupe. Il a depuis été remplacé par EV Martel, qui a déjà joué dans un MANOWAR groupe hommage.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).