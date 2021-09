Manquant au sommet: les classements universitaires mondiaux montrent que l’Inde n’a pas encore réussi à faire des études supérieures

Le changement d’orientation, comme en témoigne l’allocation de Rs 50 000 crore (sur cinq ans) à la National Research Foundation, inspire l’espoir, mais l’action doit répondre à l’intention de telles annonces.

À quel point l’enseignement supérieur indien a besoin d’un redressement devient évident du fait que même les meilleurs établissements d’enseignement supérieur indiens (EES) n’obtiennent pas la première place dans les classements internationaux. Aucun EES indien ne figure dans le top 200 mondial dans le dernier classement du Times Higher Education (THE). Gardez à l’esprit que THE prend en compte non seulement les paramètres conventionnels tels que l’excellence/la réputation de l’enseignement et de la recherche, mais même des paramètres tels que le transfert de connaissances, qui mesure la participation à des programmes d’échange et la collaboration avec d’autres universités internationales, et l’impact, mesurant les progrès par rapport aux ODD de l’ONU. Ces classements mettent également en évidence l’amélioration des écosystèmes de l’enseignement supérieur à travers les pays. Par exemple, les derniers classements montrent la croissance exponentielle des universités chinoises, car elles sont plus nombreuses parmi les 100 premières. Science, Bengaluru, IIT-Ropar et JSS Academy of Higher Education and Research, Mysore) dans la bande 300-400.

Des institutions de premier plan comme IIT-Bombay et Delhi ont refusé de participer en invoquant des mesures de classement inefficaces. Les critiques parlent de problèmes tels que l’accent mis sur les citations, ce qui signifie que les échelles sont orientées vers la recherche en anglais, mais cela peut difficilement être une considération pour un institut souhaitant être compétitif à l’échelle mondiale. L’importance accordée à la recherche signifie également que les instituts qui ont moins d’inscriptions au premier cycle obtiennent un coup de pouce. Mais, tout bien considéré, l’Inde doit faire beaucoup plus pour prendre de l’avance dans la course pour devenir une superpuissance universitaire. Il est choquant que les instituts indiens d’éminence doivent soit éviter de rivaliser avec les meilleurs au monde, soit rivaliser et être laissés loin derrière. Alors que la Politique nationale de l’éducation 2020 a été saluée comme un « changeur de jeu », le problème réside dans ce qui se traduit par des résultats sur le terrain. Bien que l’éducation soit un sujet concurrent, le Centre, bien sûr, est plus responsable que les États en ce qui concerne la performance de l’Inde dans les classements mondiaux de l’enseignement supérieur.

Les données du ministère de l’Éducation montrent que le nombre d’institutions d’importance nationale est passé de 75 en 2015 à 135 en 2019-2020 et que le nombre de doctorants a augmenté de 60% depuis 2015. La vraie histoire est cependant racontée par l’allocation budgétaire. dans le budget central dépeint la question à l’étude – le budget de l’enseignement supérieur cette année a subi une coupe de 1 000 crore de roupies, faisant de l’allocation globale la plus faible en trois ans. Il n’est donc pas étonnant que les établissements publics d’enseignement supérieur, anciens ou nouveaux, manquent de fonds ou réfléchissent à des solutions du marché qui ne donnent pas toujours les meilleurs résultats.

Le changement d’orientation, comme en témoigne l’allocation de Rs 50 000 crore (sur cinq ans) à la National Research Foundation, inspire l’espoir, mais l’action doit répondre à l’intention de telles annonces.

Le NEP met également l’accent sur les dispositions soutenant la croissance de la recherche dans le pays, y compris la création d’universités axées sur la recherche et les modifications de la structure existante de l’enseignement supérieur qui conduiront à faire de la recherche une partie intégrante d’une université. Pour y parvenir, le gouvernement doit faire ce que la Chine a fait au cours des deux dernières décennies : se concentrer sur l’incitation à la recherche, en particulier celle qui obtient une reconnaissance mondiale grâce à la publication dans des revues réputées, intensifier les efforts pour créer un groupe d’universités qui rivalisent avec les meilleurs au monde et libèrent vraiment les établissements d’enseignement supérieur – la liberté administrative, financière et académique signifiera ne pas dicter à un IIT ou un IIM des plafonds de frais, des réservations, etc.

