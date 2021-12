Manque de fonds : les offres de travail de MG-NREGS pourraient être l’une des plus basses jamais enregistrées en décembre

Après le pic de juin, les jours-personnes ont depuis diminué presque régulièrement à mesure que la deuxième vague de la pandémie s’est atténuée.

Les données de décembre pour les jours-personnes (travail) dans le cadre du programme national d’emploi rural du Mahatma Gandhi (MG-NREGS) pourraient s’avérer être l’une des plus faibles jamais enregistrées. Au cours des 17 premiers jours du mois en cours, seulement 4 crores de jours-personnes ont été générés dans le cadre du programme populaire qui a contribué à atténuer la détresse rurale pendant la pandémie, contre plus de 22 crores chacun au cours des deux mois précédents et un pic historique de 64 crore en juin de l’année dernière.

Bien que la reprise économique naissante ait apparemment entraîné une baisse progressive de la demande de travail MG-NREGS – il y a eu une migration inverse des travailleurs vers les zones urbaines au cours des derniers mois -, le taux de baisse du travail dans le cadre du régime a été plus marqué.

Il est évident que le gouvernement, conscient d’une situation budgétaire stressante, est devenu plus économe en débloquant des fonds pour le régime. Il avait augmenté les dépenses budgétaires du programme et libéré des fonds généreusement lorsque la pandémie faisait des ravages dans le pays, en particulier lors de la première vague.

« Le manque de fonds a conduit à un rationnement important de la création d’emplois en décembre. Une telle (réglementation stricte) de l’allocation démontre la position anti-pauvres du gouvernement », a déclaré Rajendra Narayanan, professeur à l’Université Azim Premji.

Debmalya Nandy de MGNREGA Sangarsh Morcha a déclaré: «Alors que 20 crores de jours-personnes ont été générés en décembre 2019, le même mois de l’année dernière, qui était une année pandémique, plus de 28 crores de jours-personnes ont été générés. Compte tenu de la tendance au cours des dernières années, la performance en décembre de cette année semble abyssale et cela pourrait être attribué au non-déblocage des fonds. »

Par rapport à une allocation de Rs 1,11,500 crore pour le régime au cours de la dernière année fiscale, la dépense budgétaire (BE) dans l’exercice actuel était de Rs 73 000 crore. Cependant, 25 000 crore de roupies supplémentaires ont été alloués au régime lorsque des demandes supplémentaires de dépenses ont été récemment soumises au Parlement.

Par rapport aux dépenses totales requises estimées à Rs 82 794 crore dans le cadre du régime jusqu’à présent dans le fical actuel, le Centre a débloqué Rs 74 762 crore, ce qui suggère qu’il n’a pas encore débloqué les fonds supplémentaires et, par conséquent, il y a eu une augmentation des paiements en attente à les travailleurs.

« Chaque année, 80 à 85 % des fonds prévus dans le budget sont épuisés au cours des six premiers mois de l’exercice et une allocation supplémentaire inadéquate est ensuite versée au neuvième ou au dixième mois lorsque les travailleurs sont complètement à court d’argent et la mise en œuvre du programme a ralenti à un point tel qu’il ne se redressera pas avant la fin de l’exercice », a déclaré Nandy.

MG-NREGS est un programme axé sur la demande pour l’amélioration de la sécurité des moyens de subsistance des ménages dans les zones rurales en fournissant au moins cent jours d’emploi rémunéré garanti à chaque ménage dont les membres adultes se portent volontaires pour effectuer des travaux manuels non qualifiés au cours de chaque exercice.

Contre le mandat du régime de fournir au moins 100 jours d’« emploi salarié » au cours d’un exercice financier à chaque ménage rural, 40,76 jours d’emploi ont été fournis en moyenne aux ménages ruraux au cours de l’exercice actuel, contre 51,52 jours au cours de l’exercice précédent et 48,4 jours en 2019-20.

Un total de 260 crore-personnes-jours de travail a été généré jusqu’à présent dans le cadre du programme au cours de l’exercice actuel, contre 389,16 crore en FY-21, 265,35 crore en FY20 et 267,96 crore en FY19.

