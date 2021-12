CJI Ramana a également qualifié de « l’un des mythes largement répandus » les accusations selon lesquelles le système Collegium de nomination des juges équivalait à des juges se nommant eux-mêmes.

Le juge en chef de l’Inde NV Ramana a cité dimanche la loi d’interdiction du Bihar comme un exemple de « manque de prévoyance » dans la rédaction d’une législation qui conduit les tribunaux à être inondés de cas. Il a déclaré qu’il semble que la législature n’ait « pas été en mesure d’utiliser de manière optimale » le système du comité permanent du Parlement pour « améliorer l’examen des projets de loi ».

« J’espère que cela changera, car un tel examen améliore la qualité de la législation », a déclaré CJI Ramana lors de la cinquième conférence de dotation de Shri Lavu Venkateswarlu sur « La justice indienne: les défis de l’avenir » au Siddhartha Law College de Vijayawada.

CJI Ramana a également qualifié de « l’un des mythes largement répandus » les accusations selon lesquelles le système Collegium de nomination des juges équivalait à des juges se nommant eux-mêmes.

« Un manque de prévoyance dans la législation peut entraîner directement l’engorgement des tribunaux. Par exemple, l’introduction de la loi de 2016 sur l’interdiction du Bihar a encombré la Haute Cour de demandes de libération sous caution. Pour cette raison, une simple demande de mise en liberté sous caution prend un an pour être traitée », a déclaré le CJI.

« Le droit non affiné conduit à une multiplication des litiges. Une proposition de loi ne peut être affinée que grâce à la participation de toutes les parties prenantes et à un débat constructif. Le Parlement a introduit un mécanisme remarquable dans les années 90 pour améliorer l’examen des projets de loi — celui des commissions permanentes. Cependant, il semble que le législateur n’ait pas été en mesure d’utiliser de manière optimale le système des commissions », a-t-il ajouté.

Le CJI a également répondu aux critiques de l’excès judiciaire par le biais du pouvoir de révision, affirmant que « de telles généralisations sont erronées ». Il a déclaré que « si le pouvoir judiciaire n’avait pas le pouvoir de contrôle judiciaire, alors le fonctionnement de la démocratie dans ce pays serait impensable ».

