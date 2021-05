Manque de revenus: tenir bientôt une réunion du Conseil de la TPS, de Mitra à Sitharaman

Dans le cadre d’un arrangement unique en FY21, le Centre a emprunté Rs 1,1 lakh crore et a transféré le montant aux États pour combler le déficit de compensation de la TPS.

Amit Mitra, qui est en charge du département des finances du Bengale occidental, a exhorté le ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, à convoquer d’urgence une réunion du Conseil de la TPS pour discuter d’une augmentation probable des besoins de compensation de la TPS des États en raison de la seconde vague sauvage de Covid.

«Selon la projection de Gol, le déficit devait être de l'ordre de Rs 1,56,164 crore en 2021-22, sans prendre en compte l'impact de Covid Wave-2. Désormais, en raison de Covid Wave-2 et des verrouillages, la compensation sera beaucoup plus élevée que ce qui avait été projeté précédemment. C'est sans aucun doute profondément angoissant », a écrit Mitra à Sitharaman.

Alors que Mitra a exprimé son appréhension quant à l’augmentation du manque à gagner, les collectes de la TPS en avril ont atteint un record de plus de Rs 1,41 crore lakh. Les revenus de la TPS d’avril 2021 étaient 14% plus élevés que le crore de Rs 1,23 lakh collecté en mars.

La dernière réunion du Conseil de la TPS a eu lieu en octobre 2020. Mitra a écrit: «Puis-je attirer votre aimable attention sur le paragraphe 6 du« Règlement sur la procédure et la conduite des affaires du Conseil des taxes sur les produits et services »qui prévoit que le« Conseil se réunira au moins une fois tous les trimestres de l’exercice ». Vous conviendrez que ne pas se réunir tous les trimestres pour discuter de questions vitales n’est pas conforme au principe même du fédéralisme coopératif.

«Les revenus de la TPS ont non seulement franchi la barre des Rs 1-lakh-crore successivement au cours des sept derniers mois, mais ont également montré une augmentation constante. Ce sont des indicateurs clairs d’une reprise économique soutenue au cours de cette période. Une surveillance plus étroite contre la fausse facturation, une analyse approfondie des données utilisant des données provenant de sources multiples, notamment des systèmes informatiques de TPS, d’impôt sur le revenu et des douanes et une administration fiscale efficace, ont également contribué à l’augmentation régulière des recettes fiscales », a déclaré le ministère des Finances.

«Malgré la deuxième vague de pandémie de Covid-19 affectant plusieurs régions du pays, les entreprises indiennes ont une fois de plus fait preuve d’une résilience remarquable en se conformant non seulement aux exigences de déclaration, mais en payant également leurs cotisations de TPS en temps opportun au cours du mois», le ministère avait ajouté.

