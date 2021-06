Manque de rythme “vraiment bizarre” en raison d’un défaut de la voiture ou des pneus, pense Bottas · .

Valtteri Bottas a déclaré qu’il n’y avait aucune cause évidente à son faible rythme dans le Grand Prix d’Azerbaïdjan après avoir terminé 12e.

Le pilote Mercedes s’est qualifié à une modeste 10e place, à huit places de son coéquipier Lewis Hamilton, et a terminé deux places plus bas malgré des rivaux plus rapides qui ont rencontré des problèmes.

Plus tôt dans le week-end, Bottas a déclaré qu’il y avait quelque chose de “fondamentalement faux” dans les performances de la voiture. Il est resté déconcerté par sa situation difficile après la course de dimanche.

“C’était en fait un sentiment assez similaire à [Saturday], et vendredi, le problème principal était le manque de rythme et le fait de ne pas être assez rapide.

Bottas a terminé derrière les Alfa Romeo« Assez tôt dans la course, j’ai pu voir que cela ne pouvait tout simplement pas égaler les voitures devant. Surtout quand l’une des Aston Martin était devant moi, je ne pouvais tout simplement pas suivre. Donc, je suis confus et c’est vraiment bizarre.

Les voitures Mercedes avaient des ailes arrière différentes à Bakou. Mais Bottas ne pense pas que la variation entre sa voiture et celle de Lewis Hamilton explique en grande partie l’écart entre eux.

“Je pense que c’est quelque chose que nous devons revoir, mais nous savons que ce ne sera pas beaucoup, ce sera au maximum un dixième”, a-t-il déclaré. « Donc je ne pense pas que ce soit l’essentiel, car nous avons commencé le week-end avec la même aile et j’ai toujours été derrière Lewis, [with] un peu de marge.

“Je ne me souviens pas de ce genre de week-end”, a-t-il admis. « Il y a eu des week-ends où j’ai eu de mauvaises séances, mais j’ai toujours eu le rythme à un moment donné.

Photos : Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021« Mais ce week-end, ça a été tout le temps. Et encore pendant le week-end je n’ai pas compris ce qui ne va pas et je sais moi-même quand il y a une limite et que je ne peux pas aller plus vite, et puis tu as encore six, sept, huit dixièmes de retard. Ce n’est pas normal. Donc quelque chose que nous devons comprendre avant d’aller en France.

Mercedes procédera à un examen approfondi de la voiture de Bottas. Il a déclaré que « la raison la plus logique » de son mauvais week-end serait « si nous trouvions quelque chose dans la voiture, mais sinon, la seule chose que ce soit les pneus.

« Mais nous utilisons les mêmes pressions de pneus et les mêmes températures. J’ai donc hâte de le savoir, mais pour le moment, je ne sais pas.

Il espère qu’un passage à des circuits plus conventionnels après les courses à Monaco et à Bakou jouera en faveur de l’équipe. « Je pensais que ça devrait être mieux que Monaco, mais évidemment [we’re] juste loin de ça », a-t-il déclaré. « La France, bien sûr, est vraiment, vraiment différente. Ce sont des virages très longs, des virages à grande vitesse.

