Manque d’esprit olympique du Bayern Munich ? Le directeur sportif du Hertha, Fredi Bobic, s’attaque à l’élite de la Bundesliga

Le directeur sportif du Hertha Berlin, Fredi Bobic, a critiqué certains des plus grands clubs de Bundesliga, dont le Bayern Munich, pour leur manque de représentation de l’équipe allemande aux Jeux olympiques. Historiquement, les meilleurs joueurs ont tendance à ne pas participer aux Jeux olympiques pour leurs équipes nationales respectives. Cependant, certains aimeraient voir l’Allemagne rapporter de l’argenterie après un autre tournoi décevant.

« C’est en fait une honte. En général, il faut être fier de renvoyer l’un ou l’autre. Cela doit valoir la peine pour nous d’y envoyer une bonne équipe allemande. En fin de compte, nous voulons tous réussir. Ensuite, cela va sans dire », a déclaré Bobic à MagentaTV.

En Bundesliga, seuls le Hertha, l’Union Berlin et Augsbourg ont fourni plus d’un joueur dans l’équipe olympique allemande. Pendant ce temps, il n’y a pas de joueurs du Bayern Munich ou du Borussia Dortmund.

Stefan Kuntz, l’entraîneur allemand des moins de 21 ans qui a mené l’équipe allemande des moins de 21 ans à la victoire au Championnat d’Europe des moins de 21 ans cet été, a déclaré à Bild : « La volonté de soutenir l’équipe olympique variait en Bundesliga. Malheureusement, certains grands clubs n’ont pas voulu aider comme espéré, donc je suis d’autant plus heureux du soutien des autres clubs.

Même si nous aimerions tous voir l’Allemagne remporter tous les trophées possibles, il existe des raisons légitimes pour empêcher les joueurs de jouer. Cette période est cruciale pour préparer la prochaine saison de Bundesliga, qui débute en août. Sans oublier que ces joueurs ont enfin la chance de passer du temps avec leur famille. Ces joueurs méritent un temps d’arrêt, mais ils devraient peut-être être autorisés à prendre cette décision eux-mêmes.

Il est également à noter que le match pour la médaille d’or aura lieu le 7 juillet, ce qui signifie que ces participants manqueront le premier tour du DFB-Pokal s’ils avançaient jusque-là. Quoi qu’il en soit, ces clubs n’ont sûrement pas besoin de tout leur meilleur onze pour remporter une victoire au premier tour du Pokal.

Il est clair que Bobic souhaite que les joueurs soient autorisés à participer aux jeux, mais on ne sait pas quels joueurs voudraient réellement participer s’ils étaient autorisés. On ne sait pas quelles conversations se déroulent dans les coulisses. Enfin, le plus gros problème est la fatigue et les blessures. Aucune équipe ne veut voir son meilleur joueur se blesser en service international et rater une partie importante de la saison. Ces grands clubs voudront commencer leur saison du bon pied, et qui peut leur en vouloir ?

Pensez-vous que ces meilleurs clubs devraient envoyer plus de joueurs aux Jeux olympiques ? Faites le nous savoir!