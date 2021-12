Manquer ces photos – The Financial Express

Les facteurs socio-économiques influencent le risque de rester non vacciné et aggravent la vulnérabilité future



À l’échelle mondiale, la vaccination prévient environ 3 millions de décès par an. Cependant, environ 1,4 million d’enfants ne reçoivent même pas une seule dose de vaccin de routine de base en Inde. L’identification de ces enfants « dose zéro » et l’intervention précoce pour remédier aux sources complexes de désavantages auxquels ils sont confrontés peuvent potentiellement transformer les opportunités de vie et lutter contre les inégalités intergénérationnelles. Cela devrait être une priorité absolue pour la communauté internationale. À cet égard, une étude récente publiée dans The Lancet Global Health par cet auteur, dirigée par Mira Johri de l’Université de Montréal avec SV Subramanian de l’Université Harvard a analysé quatre séries de données d’enquêtes nationales pour comprendre comment les inégalités sociales, économiques et géographiques en Inde a façonné les chances que les enfants ne soient pas vaccinés entre 1992 et 2016.

Par rapport aux enfants partiellement vaccinés, les enfants non vaccinés ont rarement été étudiés. La recherche, grâce à des outils géospatiaux à plusieurs niveaux, analyse des enquêtes transversales répétées des quatre cycles (1992-2016) du NFHS indien pour étudier la prévalence, la distribution et les facteurs du statut de vaccination zéro dose. L’Inde a fait des progrès notables, avec une forte baisse – de 33,4 % à 10 % – de l’incidence des enfants à dose zéro entre 1992 et 2016. Cela se traduit par une baisse annuelle moyenne d’environ 1 point de pourcentage.

Il est important de noter que ces réductions étaient évidentes parmi les couches les plus défavorisées de la société, avec des réductions d’environ 36,1 points de pourcentage parmi les ménages du quintile de richesse inférieur. Bien que l’Inde ait fait des progrès impressionnants pour atteindre les enfants non vaccinés, ces enfants continuent d’être concentrés parmi les personnes économiquement vulnérables. Par exemple, environ 37,4 % du total des enfants sans dose étaient issus des ménages les plus pauvres.

Cela implique que les décideurs politiques doivent encore couvrir beaucoup de terrain afin de remédier à l’inégalité du fardeau des enfants à dose zéro. Par conséquent, il est crucial d’un point de vue politique d’améliorer le programme, en ciblant des stratégies pour atteindre les familles à faible revenu, en particulier après la dévastation causée par COVID-19. En 2016, la prévalence des enfants à dose zéro était nettement plus élevée (16,1 %) parmi les ménages musulmans par rapport aux enfants d’autres religions (8 %). Une analyse plus poussée a également confirmé que les enfants musulmans courent un risque plus élevé de ne pas recevoir de vaccins de routine. À cet égard, le succès du programme indien de lutte contre la poliomyélite est instructif ; des partenariats avec des organisations communautaires et des chefs religieux pour aider à comprendre et à traiter les causes profondes afin d’inclure davantage de ménages musulmans, en particulier les femmes, dans le but de réduire l’hésitation à la vaccination et d’améliorer la confiance peuvent aider. L’étude a également révélé que l’échec à recevoir la vaccination de base était significativement plus élevé chez les enfants nés de mères sans instruction.

Par rapport aux mères ayant fait des études supérieures (5 %), l’incidence d’enfants sans dose était significativement plus élevée pour les mères sans éducation formelle (16,1 %). Il est particulièrement important pour les décideurs politiques qu’environ 70 % des enfants non vaccinés soient nés de mères dont les soins prénatals étaient incomplets. En outre, environ un tiers des enfants à dose zéro sont nés en dehors d’un établissement de santé. L’étude, à cet égard, recommande d’analyser les données administratives et d’enquête pour identifier les ménages qui ne reçoivent pas de soins prénatals complets ou qui n’accouchent pas en institution. Cela pourrait être utile pour démêler les personnes à risque élevé de statut de dose zéro.

En outre, la clé pour augmenter la couverture des accouchements institutionnels est de trouver des solutions aux défis historiques des inégalités géographiques et socio-économiques dans l’accès à divers services. Par exemple, étant donné la ségrégation résidentielle sociale, le placement géographique des centres Anganwadi (AWC) est l’un des facteurs critiques déterminant le modèle d’utilisation à travers les groupes socio-économiques. Par conséquent, il est vital au niveau du programme d’assurer le placement approprié des AWC à une distance accessible des villages/blocs.

On ne soulignera jamais assez l’importance de la vaccination dans la lutte contre la dénutrition infantile. L’étude a révélé que parmi les enfants non vaccinés, environ 25 % présentaient un retard de croissance sévère. Par conséquent, atteindre les enfants à dose zéro avec la vaccination et une gamme de services essentiels est crucial pour leur permettre de réaliser leur plein potentiel de développement. Combler les lacunes en matière de vaccination est une voie utile pour limiter la dénutrition chez les enfants à un âge précoce, réduisant ainsi efficacement le risque de trajectoires de croissance médiocres, de mauvais résultats en matière de santé et de morbidité et de mortalité pendant la petite enfance.

Le besoin d’interventions de santé à fort impact qui structurent les opportunités de vie qui sont essentielles pour briser le cycle des inégalités intergénérationnelles reste assez élevé. L’amélioration de la disponibilité des données sur certains aspects liés aux services tels que les raisons de ne pas avoir recours aux soins prénatals, l’éducation et les compétences des travailleurs Anganwadi (AWW) peut offrir des informations programmatiques précieuses. Des recherches plus poussées sur les aspects qualitatifs de la prestation de services de vaccination supposent également l’importance des politiques. Comme le note l’étude : « Sur une période de 24 ans en Inde, malgré des progrès sociaux et économiques considérables, le statut d’enfant sans dose était un marqueur constant d’une extrême vulnérabilité ».

