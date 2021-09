Manresa impose son grand bloc

09/05/2021 à 00h22 CEST

Cinq ans après avoir perdu le titre face au FC Barcelone, BAXI Manresa reviendra en grande finale de la Ligue catalane à la recherche du troisième winch de son histoire après avoir battu MoraBanc Andorra par 82-79 ce soir au Nou Congost.

HOMME

ET

Baxi Manresa

(18 + 21 + 26 + 17) : Rafa Martínez (3), Francisco (5), Jou (7), Dani García (3), Moneke (9), Valtonen (5), Bako (12), Berzins, Thomasson (11) et Maye (4).

MoraBancAndorre

(14 + 21 + 22 + 22): Hannah (6), Crawford (20), Miller-McIntyre (5), Paulí (7), Olumuyiwa (5), Noua (22), Nakic (4), Sergi García, Jelinek (3) et Morgan (7).

Arbitres

Jordi Aliaga, Juan de Dios Oyón et Alberto Baena.

Pavillon

Nou Congost. 1 500 spectateurs.

Le départ était meilleur pour Morabanc Andorra. L’équipe Ibon navarro il a pris les devants avec un 0-5, d’abord, et un 4-12, plus tard avec le tandem formé par Amine Anoua et Andrew Crawford en tête. BAXI Manresa a été reconstruit grâce aux efforts de joueurs comme Chima monéké et Sim Yankubaà. Un triplé de Guillem Jou a culminé la réaction des hommes de Pedro Martínez qui ont joué devant un public délivré dès la première seconde.

Les supporters bruyants de l’équipe de Bages ont répondu à l’événement après 546 jours sans avoir pu assister à un duel en direct. Déjà au deuxième trimestre, Gouffre Il a continué à ajouter pour son équipe. Et là où Sima n’est pas arrivé, il l’a fait Ismaël bako.

Ainsi, les Manresa sont passés de huit points contre eux à profiter du même avantage en leur faveur (28-20). À ce moment-là, ce sont les gens d’Ibon Navarro qui ont fait un pas en avant, NouaDu point du personnel, il a placé une équipe à un seul point (34-33).

Mais BAXI Manresa voulait atteindre l’échappée devant. Un triple de Sylvain François C’était l’air pour le Manresa avant les paniers d’Oriol Paulí pour Morabanc Andorra et Guillem Jou pour BAXI Manresa, ils clôtureront la première mi-temps du match (39-35).

Manresa a continué à contrôler le match après la pause. Avec plus ou moins d’aisance, ceux de Pedro Martínez ont maîtrisé les assauts de Morabanc Andorre.

Dans les moments les plus chauds, les joueurs aiment Chima Moneke, Rafa Martínez ou Joe Thomasson ils sont apparus de la ligne des trois pour garder leur avance. Précisément Thomasson Il a été l’auteur du panier qui a offert à son équipe un nouveau maximum de performance dans la dernière minute de la troisième période (65-55).

Les Andorrans ont tenté de tenir le match malgré leur désavantage. Plusieurs fois, ils étaient à moins de cinq points du Manresa. Merci en grande partie à Crawford. Un triple de Dani Perez il a placé un 74-64 qui semblait définitif. Mais même alors, ceux d’Ibon Navarro n’ont pas abandonné.

Deux échecs de Thomasson Ils ont donné à Morabanc Andorre l’opportunité de forcer la prolongation. McIntyre Il n’a pas réussi dans le triple et la victoire est revenue à BAXI Manresa (82-79).

Les de Ibon Navarro, ils auront à nouveau le Barça comme rival en finale, qui a battu Joventut Badalona lors de leur duel en demi-finale avec un récital de la nouvelle signature Jokubaïtis.