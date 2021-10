Manresa se soumet à Unicaja dans son fort

16/10/2021 à 23:23 CEST

BAXI Manresa a remporté la troisième victoire consécutive au Nou Congost après avoir battu Unicaja de Málaga. Les manresanos n’ont pas donné d’options dans leur fort, bien qu’ils aient dû achever plusieurs fois l’équipe de Malaga malgré la fatigue après leur grande victoire européenne à Jérusalem.

BAXI MANRESA, 85

(25 + 23 + 16 + 21): Dani Pérez (15), Elias Valtonen, Joe Thomasson (11), Chima Moneke (10), Ismael Bako (14) -cinq partants-, Guillem Jou (3), Rafa Martínez ( 6), Luke Maye (5), Sylvain Francisco (10), Janis Berzins, Yankuba Sima (11) et Marcus Steinbergs.

UNICAJA, 74

(18 + 18 + 15 + 23): Norris Cole (17), Jaime Fernández (10), Jonathan Barreiro (9), Tim Abromaitis (3), Micheal Eric (12) -cinq partants-, Francis Alonso (7), Darío Brizuela, Alberto Díaz (11), Rubén Guerrero (2), Carlos Suárez (2) et Yannick Nzosa (1).

ARBITRES

Jordi Aliaga, Jorge Martínez et Esperanza Mendoza. Sans éliminé pour fautes.

INCIDENTS

Match correspondant à la sixième journée de la ligue masculine de basket-ball Endesa joué devant 3 080 spectateurs au Nou Congost Pavelló (Manresa).

Enfin, les Catalans ont mieux performé pendant les 40 minutes et ont remporté la victoire avec six joueurs atteignant ou dépassant 10 points dans un nouvel échantillon de l’énorme capacité de Pedro Martínez à créer des équipes avec des majuscules.

Dans les cinq premières minutes de jeu, le score est resté égal jusqu’à ce que BAXI Manresa, qui a montré plus de clarté offensive, ouvre un petit écart (15-9 min 6). De là, échange de partiels. Unicaja a d’abord récupéré le désavantage avec un partiel de 0-5, mais les locaux ont fermé la salle avec un 10-4 favorable.

L’équipe locale a commencé le deuxième quart avec une course de 5-0 qui a contraint l’entraîneur visiteur à arrêter le match (30-18 min 11). Après le temps mort, Manresa s’effondre en attaque et Unicaja trouve le pivot Eric qui, avec huit points consécutifs, rend le set (3-8) aux locaux. Les Catalans ne se sont pas effondrés et ont repris l’avantage de plus de dix points avant la pause.

Moneke prend un coup terrible d’Abromaitis

Le match a suivi la même ligne après être passé par les vestiaires. BAXI Manresa a gagné en confiance au fur et à mesure que les minutes s’écoulaient avant le L’incapacité défensive de Malaga, en plus de leur piètre réussite extérieure (61-42 min 27). C’est dans ces minutes que l’équipe a montré le plus, menée par le meneur Sylvain Francisco et ses actions vertueuses dans le maniement du ballon.

Le Manresa a dû quitter le luxe et enfiler la combinaison car Unicaja a très bien commencé le dernier quart-temps, notamment grâce à la base Norris Cole, auteur des sept premiers points (71-64 min 35).

Unicaja a réussi à descendre plus bas que dix et à faire peur aux Catalans, mais avec 75-71 deux triplés de suite par Dani Pérez ils ont rendu les 10 points loyer dans un affrontement qui s’est finalement terminé 85-74.