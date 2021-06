Mansoor dit que la séquence d’invincibilité à la Goldberg n’a “jamais une chose” pour la WWE et dit que Mustafa Ali l’a aidé à sortir du backsatge

Mansoor a fait un bon début dans la vie à la WWE en remportant une bataille royale dans son pays d’origine et en se frayant rapidement un chemin vers la liste principale.

La star d’origine saoudienne n’a que 25 ans, mais il est déjà à Monday Night RAW et pourrait potentiellement se diriger vers un scénario avec Mustafa Ali.

Mansoor est la première superstar saoudienne de la WWE

En NXT, il a également réalisé une série de 49-0 sans défaite avant de faire ses débuts à RAW et de perdre par disqualification.

talkSPORT a eu la chance de rattraper le jeune talent et nous lui avons posé des questions sur le travail avec Ali, “la séquence” et ses premiers succès.

Si « la séquence » était censée être une chose…

“Ce n’était absolument pas une chose [laughs]. Je me souviens quand j’ai réalisé que je n’avais pas perdu, je me suis dit “c’est bizarre”. Que se passe-t-il ici ? Et puis un fan m’a dit ‘Hé, saviez-vous que vous n’avez pas perdu depuis le mois d’août de l’année dernière ? Vous êtes comme 30-0’ et je ne le savais pas.

« Ensuite, une partie de moi se demandait quel était le but de cela ? Il est même arrivé un moment où j’allais voir les gens au bureau – je ne dirai pas qui – mais j’allais vers eux et leur disais « S’il vous plaît ! Je veux perdre ! Je t’en supplie! Je veux mettre ce gars là-bas !’ [laughs]. Ils étaient comme ‘non’.

“Je pense que quelque chose qui pourrait avoir à voir avec cela était une conversation que j’ai eue avec Vince McMahon en Arabie saoudite où il était comme” nous allons vous préparer à nous rejoindre sur la liste principale. ”

Mustafa Ali [right] a été d’une grande aide pour Mansoor [left] depuis qu’il a rejoint la WWE

«Et je pense que la pandémie a peut-être bloqué cela, mais pour une raison quelconque, cela a pris du temps. Et je pense que parce que ces plans étaient en marche, il pourrait y avoir eu une sorte d’édit ou quelque chose du genre. Je ne sais pas trop sur le fonctionnement interne ou la politique.

« Donc, finalement, un peu comme un hic, je me dis” vérifiez les gars ! Je suis invaincu ! Je suis le nouveau Goldberg !’ Ce qui est tellement idiot. Alors bien sur quand je débute en RAW je perd par DQ [laughs]

« Cela ne m’a pas dérangé du tout. Je ne me souciais pas de la fin de cette séquence. Je préfère perdre chaque semaine que gagner de temps en temps, je veux juste faire partie de RAW. Je veux y être chaque semaine. Je veux travailler et lutter chaque semaine, je veux faire partie des scénarios et des sagas.

Comment il a découvert qu’il allait gagner la bataille royale de 51 hommes…

«Nous étions comme sur un terrain couvert parce qu’il y avait tellement de gars là-bas et Jamie Noble parle de la bataille royale à tout le monde. C’est la plus grande bataille royale de l’histoire de la WWE, 50 hommes qui ont fini par être 51 ou peu importe [laughs].

“Nous sommes tous debout là, Jamie est comme” voici l’ordre des éliminations, voici les cinq derniers, etc. ” Ensuite, vous entendez Heath Slater dans la foule crier « Qui gagne ce truc ? » et Jamie Noble dit “ahhh le gamin NXT”. Tout le monde se met à murmurer. Heath Slater : « Qui diable est le gamin NXT ? » [laughs].

Réseau WWE

Mansoor, alors talentueux de NXT, était le vainqueur royal de la bataille de choc

“Puis Jamie m’a pointé du doigt debout dans un coin et tout à coup je sens des yeux comme des poignards [laughs]. C’était dur, mec. C’était difficile, tout le monde est loin de sa famille et a voyagé 12 heures pour arriver ici et je suis sûr que la dernière chose qu’ils veulent entendre, c’est que personne ne gagne la bataille royale.

«C’était un peu gênant. Mais beaucoup de gars, des gars comme Mustafa [Ali] étaient vraiment cool. Personne n’était méchant avec moi ou quoi que ce soit. J’étais plutôt irrespectueux parce que j’étais tellement intimidé et surpris que je n’ai même pas pris le temps d’aller voir tous les gars dans les vestiaires, de leur serrer la main et de me présenter.

« J’étais comme si je ne voulais même pas déranger ces gens, je pense qu’ils ne veulent rien avoir à faire avec moi ! Mustafa était la personne qui est venue vers moi comme ‘Hé mec, j’apprécierais vraiment que tu serres la main de tout le monde et que tu te présentes’ et j’étais comme ‘Oh, ouais, ouais, ouais ! Absolument!’

Mansoor a remporté la bataille royale de 51 hommes dans son pays d’origine

«C’est un peu le flou d’esprit qui est difficile avec la lutte. Parfois, pour faire la bonne chose, vous devez surmonter votre insécurité et votre inconfort et le faire, faire ce qui est juste, ce qui est juste et respecter l’étiquette. Grâce à Ali, c’est ce que j’ai fait.

Sur le scénario potentiel avec Mustafa Ali…

“Ce truc avec Mustafa Ali, je pense que c’est incroyable parce qu’il a tellement de potentiel pour aller dans une certaine direction. Cela aurait pu être, j’ai eu un match un jour et puis Mustafa aurait pu courir et dire ‘tu es qui j’étais il y a deux ans et je vais te donner une leçon !’

“Non, ce n’est pas ça, c’est lui qui vient vers moi et essaie d’être un mentor et je ne m’ouvre pas immédiatement à lui donc il y a cette question de, est-ce que Mansoor va aller avec Mustafa et se tourner vers le côté obscur ou peut-être que Mansoor va imprégnez cet optimisme et cet espoir qu’il a et changez Ali à la lumière, pour ainsi dire, aussi ringard que cela puisse paraître.

Mansoor et Mustafa Ali ont mixé sur RAW ces derniers temps

“Je pense que c’est cool qu’il y ait cette avenue et ce carrefour parce qu’à chaque fois que nous partageons le ring ensemble, les fans vont se dire si c’est le jour où quelque chose se passe.

« J’aime ça, c’est ce que j’aime à propos de la WWE et de la lutte. Je suis vraiment excité pour cela et je ne pouvais pas demander un meilleur partenaire dans cette histoire.

