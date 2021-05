Mansoor réfléchit à ses débuts “ bruts ” à la WWE et à briser les stéréotypes ⋆ .

Mansoor a beaucoup sur ses épaules en tant que première superstar de la WWE d’Arabie saoudite.

Le joueur de 25 ans a fait sensation pour la première fois au Super ShowDown 2019. Le nouveau venu a remporté une bataille royale de 51 hommes devant un stade de milliers de personnes à Djeddah. De là, il a pris d’autres bouleversements dans son pays d’origine sur Dolph Ziggler et Cesaro.

Malgré le succès initial, il a été largement vu en streaming et dans des émissions internationales comme 205 Live et Main Event. C’était jusqu’à l’épisode de Raw du 3 mai, lorsque Mansoor a officiellement rejoint la marque du lundi soir, commençant la course avec un match contre Sheamus. Quelques jours après le jalon, TV Insider a rencontré Mansoor pour réfléchir à ce que cette grande opportunité signifie pour sa carrière.

Combien de préavis avez-vous reçu que vous rejoignez Brut?

Mansoor: J’ai découvert le jour de. C’est la grande chose d’être une superstar de la WWE. Lorsque vous allez au travail, vous êtes gardé sur vos orteils. C’est exitant. Je viens au ThunderDome depuis deux mois pour le Main Event. Je pense que les gens me regardent et voient si je suis prêt. J’espérais que ce jour viendrait. Lundi, un membre de l’équipe de production est venu me voir, m’a serré la main et m’a dit: «Salut, bienvenue dans l’équipe.» Je ne peux pas vous dire à quel point cela m’a rendu heureux.

Quand avez-vous senti que tout avait cliqué pour vous en tant qu’interprète?

C’était juste quand la pandémie s’est produite et le match contre Dolph Ziggler à Super ShowDown [in February 2020]. J’avais tous ces espoirs et aspirations, mais la pandémie a en quelque sorte mis fin à cela. Je me souviens d’une période de trois ou quatre mois où je ne faisais rien. C’est un peu comme le Ramadan, ce mois-ci, nous célébrons où nous devons jeûner jusqu’au coucher du soleil. Vous ne pouvez ni boire ni manger d’eau. Ensuite, quand tu fais cette fête avec ta famille, c’est à cause de ce manque de quelque chose [that] vous appréciez ce que vous avez. Quand j’ai recommencé à lutter et à m’entraîner, j’étais comme un homme possédé. C’était un tout nouveau niveau de désir.

Triple H a été un grand partisan de la vôtre et a répondu positivement à votre Brut arrivée. Qu’est-ce que cela signifiait pour vous?

Avoir son soutien signifie le monde. Je suis un indicateur de la réussite du Performance Center. J’ai eu une certaine expérience avant de rejoindre la WWE [but] être dans cette entreprise et à la télévision en direct, c’est un tout nouveau jeu de balle. Vous apprenez à être lutteur avant de venir ici. Ensuite, vous venez ici, vous apprenez à devenir une superstar de la WWE. Ce sont les deux faces d’une même médaille, mais aussi complètement différentes. J’ai parlé à [Triple H] quelques fois et à chaque fois j’ai l’impression d’avoir appris quelque chose.

Vous avez construit une séquence de victoires de 49-0 pendant que vous luttiez sur les autres émissions de la WWE. Parlez-moi de cette expérience.

J’avais ces matchs sur 205 Live et je sentais que je prenais de l’élan. Puis quelqu’un a fait remarquer [that] si j’inclus les événements en direct de NXT en Floride avant la pandémie, je serais sur une séquence de 25 victoires consécutives. Je n’en avais aucune idée. Je ne voulais pas y mettre trop d’attention parce que je ne voulais pas me vanter. Je voulais garder la tête basse, travailler et être humble. Ensuite, il est arrivé à 45 et les gens ont commencé à en parler. J’espérais que cela ne se terminait pas de manière anticlimatique. La chose à propos de la séquence invaincue que j’ai apprise était [that] l’élan est la clé. Les victoires peuvent vraiment construire et tirer le meilleur parti de mes adversaires.

Vous avez eu ce match peu concluant avec Sheamus. Que pensez-vous est la prochaine?

Sheamus était un excellent adversaire pour commencer, une épreuve par le feu. C’est l’homme le plus dur et le plus dur de l’entreprise – je pense que beaucoup de gens le savent. C’était une façon pour moi de prouver que j’avais ma place et que je pouvais être battue tout en me relevant. Lorsque vous êtes une superstar de la WWE, vous voulez aller chercher un titre. Je veux affronter Humberto, Sheamus. En dehors de ça, il y a des gars comme Mustafa Ali, Ricochet, tellement de gens talentueux. Randy Orton est une légende avec laquelle j’ai toujours voulu partager une bague. J’espère qu’un jour je défendrai le championnat des États-Unis.

En tant que première superstar de la WWE d’Arabie saoudite, ressentez-vous une pression supplémentaire pour représenter le pays?

Je suis incroyablement fier de ce que je peux faire pour des gens comme moi. En tant qu’enfant, je regardais la WWE et je ne pourrais pas voir comment je m’adapte. Quand j’ai dit à mon père que je voulais être une superstar de la WWE, bien sûr, il m’aime et me soutient. En même temps, il m’a dit: «Mansoor, vous savez que les gens comme nous ne sont pas quelque chose comme ça. Quand n’avons-nous pas été une blague ou un stéréotype diabolique? Pendant un petit moment, je me suis demandé si c’était vrai. Puis j’ai pensé: “Eh bien, alors pourquoi ne suis-je pas le premier à réfuter cela?” Il y a d’autres gars comme Sami Zayn et Mustafa Ali qui m’ont prouvé que vos antécédents et votre héritage peuvent faire partie de qui vous êtes et de votre identité. En même temps, votre personnalité et votre expérience en tant qu’individu peuvent transparaître. Vous n’êtes pas obligé d’être le stéréotype ou quelqu’un qui est perçu comme diabolique. Vous pouvez être aimé, encouragé et soutenu.

Vous avez certainement établi une connexion immédiate avec les fans là-bas.

Rien que par la réaction et le soutien que j’ai obtenu de l’Arabie saoudite, je ne ressens toujours pas autant de pression. Beaucoup d’entre eux disent qu’ils sont fiers de moi quoi qu’il arrive. Le simple fait que je sois ici est une inspiration pour eux. J’ai rencontré des enfants d’Arabie saoudite… vous pouvez voir la lumière dans leurs yeux. Cela m’inspire à faire plus et à être meilleur.

Quelle a été la transition vers les États-Unis?

J’ai déménagé en Amérique à l’âge de 10 ans, mais quand je suis arrivé ici, c’était parce que j’étais trop saoudien pour être américain. Et [now] Parfois, j’ai l’impression que les gens peuvent penser que je suis trop américain pour être saoudien. Je pense qu’il est important pour moi de comprendre que je peux avoir ma maison, d’où je viens et où je suis. Ces deux endroits peuvent être à la maison, en particulier je construis une maison avec ma femme. Nous avons une maison et voulons fonder une famille, c’est ma plus grande réussite. J’apprécie tellement ce que cette entreprise a fait pour moi dans le sens où elle m’a fourni la plate-forme et la capacité de subvenir aux besoins de ma famille de la même manière que mon père a pu le faire pour nous. Ce qui était vraiment génial d’être le représentant saoudien de la WWE, ce sont les voyages payés dans le pays d’origine. Chaque fois que j’ai [gone] de retour, j’ai des billets pour ma famille. Pour le premier spectacle de lutte professionnelle de mon père, j’ai une vidéo de lui se levant et applaudissant et applaudissant. Cela en valait la peine.

