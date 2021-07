Mansukh Mandaviya : La clé vétérinaire du destin indien de Covid-19

in

Mansukh Mandaviya prend la direction du ministère de la Santé de l’Union à un moment critique. D’une part, le gouvernement accélère sa campagne de vaccination contre le Covid-19 ; d’autre part, il prépare sa stratégie pour conjurer ou limiter l’impact d’une troisième vague imminente de virus. Alors que le gouvernement de Narendra Modi s’engageait dans un remaniement à grande échelle du Cabinet de l’Union, l’une des sorties les plus importantes était celle du ministre de la Santé Harsh Vardhan, qui menait la charge dans la bataille de l’Inde contre Covid-19.

Désormais, le relais revient au parlementaire du Gujarat, un docteur vétérinaire titulaire d’une maîtrise en sciences politiques. Mandaviya a commencé son travail tôt, avant même que son prédécesseur n’ait mis ses papiers. La semaine dernière, Mandaviya a visité les installations de trois fabricants de vaccins – Zydus et Bharat Biotech à Ahmedabad et Serum Institute of India à Pune, bien qu’en sa qualité de ministre d’État chargé des produits chimiques et des engrais.

Le mois dernier, le gouvernement a annoncé une correction de cap, prenant en charge l’approvisionnement en vaccins des États. Mandaviya devra s’assurer que la campagne de vaccination accélérée se déroule sans heurts et que le gouvernement n’ait pas à rougir. Avec quelques vaccins supplémentaires en préparation pour l’Inde, Mandaviya pourrait trouver beaucoup plus facile de vacciner l’ensemble de la population que son prédécesseur.

Les médecins et les experts de la santé ont déjà mis en garde contre une troisième vague de Covid-19 dans les prochains mois si des précautions adéquates n’étaient pas prises. Madaviya, qui s’est d’abord rendu célèbre dans toute l’Inde pour se rendre au Parlement à vélo, devra également présider à cette stratégie. Son long passage avec l’Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) signifie qu’il a une solide connaissance du travail sur le terrain, ce qui devrait le tenir en bonne place.

Parmi les sept ministres promus au Cabinet, Mandaviya est devenu le plus jeune député du Gujarat à 28 ans lorsqu’il est entré à l’Assemblée en 2002. Il a été nommé à la Rajya Sabha en 2012 avant d’être réélu en 2018. Il est devenu ministre d’État chargé des transports routiers. et les autoroutes, le transport maritime en 2016, puis les produits chimiques et les engrais. Il a également été président de Gujarat Agro Industries Corporation.

Né dans une famille d’agriculteurs de la classe moyenne à Hanol, un petit village du Palitana taluka de Saurashtra, Mandaviya est connu pour entreprendre des padyatras, couvrant de longues distances pour diverses campagnes de sensibilisation. Le premier padyatra qu’il a organisé était en tant que député en 2005, marchant 123 km à travers 45 villages reculés pour défendre l’éducation des filles. Il a entrepris un autre padyatra d’une semaine en 2017 pour promouvoir l’idéologie du Mahatma Gandhi. Il a également reçu une distinction Unicef ​​pour sa contribution à l’hygiène menstruelle des femmes. L’histoire le jugera sur la façon dont il gère la lutte contre une pandémie mortelle qui a déjà pris plus de 4 lakh vies.

