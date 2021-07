Mansukh Mandaviya — Le ministre le plus important de Narendra Modi, écrit Tavleen Singh

Ils ne se produiront pas non plus maintenant, à moins que le Premier ministre ne s’assure que son nouveau ministre de la Santé a tout son soutien pour faire ce qui doit être fait pour reconstruire les établissements de santé ruraux.

Le jour où les rumeurs d’un remaniement ministériel ont circulé dans l’air chaud et sec de Delhi la semaine dernière, je suis parti pour l’Uttar Pradesh. Cela faisait longtemps que je n’avais pas pu faire de reportage et j’avais hâte de voir si les images d’établissements de santé brillants et impeccables qui apparaissent dans la blitzkrieg publicitaire de Yogi Adityanath sont réelles. Je me suis dirigé vers Agra, seulement pour découvrir que depuis mon dernier passage par cette voie, tant de nouvelles routes ont été construites qu’elles forment une couverture de béton sur les villages et les pistes de terre qui composaient autrefois le paysage. J’ai donc dû conduire un bon bout de temps avant de trouver de vrais villages.

C’était du temps bien dépensé. Mon chauffeur, Rakesh, était originaire de l’Uttar Pradesh et plein d’histoires de pertes et de souffrances. « Ma mère est morte de Covid », a-t-il dit, « ou peut-être devrais-je dire qu’elle est décédée parce qu’il n’y avait pas d’oxygène dans l’hôpital de district où nous l’avons emmenée. Non seulement il n’y avait pas d’oxygène à l’hôpital, il n’y avait pas de médicaments et il y avait tellement de malades et si peu de médecins qu’elle est décédée en une demi-heure… Non, ils ne l’ont pas enregistré comme une mort de Covid. Il a lui-même attrapé Covid, a-t-il dit, mais a été contraint de reprendre le travail dès qu’il le pouvait car toutes ses économies ont été consacrées aux frais médicaux. C’est une histoire qui est malheureusement devenue trop familière.

Le premier village que j’ai visité s’appelait Dankaur. J’ai conduit directement au centre de santé primaire où, sous une affiche de Yogi Adityanath, des femmes se sont assises en rangées sur le sol d’un hangar en tôle et ont écouté une conférence sur les symptômes de Covid. En me promenant dans le reste du centre, j’ai remarqué qu’il était relativement propre. À l’extérieur de la «salle Covid», j’ai parlé à un groupe de jeunes hommes qui semblaient tous avoir eu Covid. Il y avait des malades dans toutes les autres maisons en avril et mai, ont-ils dit, mais la plupart des gens se sont soignés à la maison. Ceux qui sont allés à l’hôpital ne sont jamais revenus. Douze jeunes hommes étaient morts dans le village au plus fort de la deuxième vague, mais ils ne savaient pas si ceux-ci étaient enregistrés comme des décès de Covid. C’était la même histoire dans d’autres villages. Les vaccinations ont commencé, mais les gens ont dit que les centres de santé dans lesquels ils étaient administrés étaient sales, surpeuplés et dépourvus d’équipements de base comme des ventilateurs.

Ce que j’ai tiré de cette courte expédition dans l’Uttar Pradesh, c’est qu’aucune leçon n’a été tirée de la pandémie. Le ministre en chef utilise le déni comme bouclier, il refuse donc d’accepter que beaucoup plus de personnes soient mortes de Covid qu’il n’en a compté. Il est doué pour le déni, alors il a continué à dire pendant les pires jours de la deuxième vague que dans son état, il n’y avait pas de pénurie d’oxygène, de lits d’hôpital ou de médicaments. Lorsque de longues files de tombes peu profondes sont apparues sur les rives sablonneuses du Gange, il a déclaré que ce n’était pas inhabituel car certaines communautés hindoues enterraient traditionnellement leurs morts. D’autres ministres en chef ont également utilisé le déni pour dissimuler la réalité, il serait donc vrai de dire que la plupart des centres de santé et des hôpitaux ruraux restent aussi inutiles qu’avant Covid.

C’est la raison pour laquelle le nouveau ministre de la Santé de Modi est l’homme le plus important de son cabinet. Je n’avais jamais entendu parler de Mansukh Mandaviya et j’ai donc fait quelques recherches et découvert qu’il venait du Gujarat et qu’il était un leader étudiant du BJP. Ce n’est pas un homme qui a travaillé dans le domaine de la santé publique, alors je lui suggère humblement de commencer par inspecter les centres de santé primaires de nos États du nord pour constater par lui-même l’énormité de la tâche à laquelle il est confronté. La santé est un sujet d’état en temps ordinaire, mais ce ne sont pas des temps ordinaires. Il s’agit de la pire crise sanitaire à laquelle nous ayons jamais été confrontés, et nous n’avons pas les infrastructures pour y faire face dans les villages de nos États du nord.

Avant que la brigade « bhakt » ne commence à hurler, permettez-moi de dire clairement que l’état catastrophique des soins de santé publics ne s’est pas produit au cours des sept dernières années. C’est le résultat de décennies de négligence de la part des bureaucrates et des dirigeants politiques qui savaient qu’ils n’avaient jamais besoin d’utiliser les hôpitaux qu’ils ont construits pour « le peuple ». Ce qui est inquiétant, c’est qu’au cours des 18 derniers mois, presque rien n’a été fait pour apporter les améliorations si urgentes. Ils ne se produiront pas non plus maintenant, à moins que le Premier ministre ne s’assure que son nouveau ministre de la Santé a tout son soutien pour faire ce qui doit être fait pour reconstruire les établissements de santé ruraux.

Reconstruire n’est peut-être pas le mot juste, car dans de nombreux cas, les établissements de santé devront être construits à partir de zéro pour que le programme de vaccination réussisse. Notre nouveau ministre de la Santé doit commencer par faire ce que son prédécesseur n’a jamais fait, c’est-à-dire reconnaître l’énormité du problème. Ensuite, il doit prendre des mesures sévères contre les ministres en chef qui continuent d’utiliser le déni comme bouclier. Le déni n’est pas une option car nous avons besoin de centaines de milliers de centres de vaccination à construire à partir de zéro ou nous ne réussirons pas à vacciner tous les Indiens adultes d’ici la fin de cette année.

Alors félicitations, Monsieur le Ministre de la Santé, pour votre nouveau poste. C’est le travail le plus important en Inde aujourd’hui.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.