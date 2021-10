Mansukh Mandaviya tiendra une réunion avec les ministres de la Santé des États pour discuter de la vaccination contre le Covid et du programme de santé

Le ministre de la Santé de l’Union Mansukh Mandaviya. (Photo d’archive : IE)

Le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, tiendra mercredi une réunion avec les ministres de la Santé des États et des UT pour discuter des questions liées au plan d’intervention d’urgence Covid et à l’intensification de la vaccination. La réunion discutera également du programme de la mission d’infrastructure sanitaire du PM Ayushman Bharat.

«Aujourd’hui, je rencontre les ministres de la Santé des États. La vaccination COVID-19, le paquet Covid d’urgence et d’autres questions seront discutés en détail. Des discussions auront également lieu sur le programme « Mission d’infrastructure sanitaire du PM Ayushman Bharat » lancé par le Premier ministre Narendra Modi ji », a déclaré Mandaviya dans un tweet en hindi.

Le Centre a exhorté les États et les territoires de l’Union à se concentrer sur les bénéficiaires qui attendent leur deuxième dose de vaccin selon le calendrier de l’inoculation. Les doses cumulées administrées dans le pays jusqu’à présent dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le COVID-19 ont dépassé 103,53 crore.

L’Inde a connu une augmentation en une seule journée de 13 451 nouvelles infections à coronavirus, portant le nombre total de cas de COVID-19 à 3 42 15 653, tandis que les cas actifs ont diminué à 1 62661, le plus bas en 242 jours, selon l’Union Health Données du ministère mises à jour mercredi. Le nombre de morts est passé à 4 55 653 avec 585 nouveaux décès, selon les données mises à jour à 8 heures du matin.

