Manta Network lève 28,8 millions de dollars lors de l’événement Squad Game

Manta Network, la pile de confidentialité DeFi de Polkadot (DOT / USD), a vendu 80 millions de dollars de jetons utilitaires MANTA lors de son événement de génération de jetons Squad Game organisé par Tokensoft, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

Ils valaient 28,8 millions de dollars et les détenteurs de subventions avaient des droits de gouvernance communautaire sur la chaîne, en plus des récompenses pour les frais d’utilisation de MantaPay et MantaSwap. Les jetons sont déflationnistes et sont brûlés grâce à l’utilisation du réseau.

Large soutien de la communauté Manta

La vente de jetons a été bien accueillie par la communauté et a représenté 8% de l’offre fixe de 1 milliard de jetons MANTA. Cela facilitera la progression vers la prochaine étape de développement lorsque les enchères Polkadot Parachain commenceront.

Le résultat positif de l’événement de génération de jetons marque une autre étape importante pour le protocole. Il a clôturé un tour de financement de 5,5 millions de dollars mené par CoinFund et ParaFi Capital et un tour de 1,1 million de dollars mené par Polychain Capital l’année dernière.

Protocoles de confidentialité conçus pour ajouter une couche d’anonymat

Manta Network a développé plusieurs plates-formes et protocoles différents pour améliorer la sécurité et la confidentialité de l’écosystème DeFi. L’objectif ultime est de faire de la confidentialité en chaîne un utilitaire grâce à l’évolutivité et à l’interopérabilité. Ses protocoles de confidentialité orientés DeFi visent à ajouter une couche d’anonymat aux transactions DeFi en masquant les adresses des utilisateurs.

Cela se fait en appliquant des tests à connaissance nulle connus sous le nom de tests Groth16 et zk-SNARKS. Cela peut aider à masquer les activités de gestion de portefeuille aux utilisateurs qui effectuent des transactions en gros.

Les protocoles couvrent plusieurs domaines de l’écosystème DeFi

Manta Network représente l’une des plates-formes pionnières cherchant à offrir ces attributs dans une solution au format de couche 1, la confidentialité devenant un aspect de plus en plus important de l’activité de la blockchain. Les protocoles de la plate-forme couvrent plusieurs domaines de l’écosystème DeFi, notamment Mantapay, un protocole de paiement avec confidentialité intégrée, et MantaSwap, un échange de teneur de marché automatisé décentralisé (DEX).

Plate-forme IDO abandonnée pour le réseau Calamari

En supprimant un IDO pour son réseau de Calamars canaris, la plateforme a prouvé son caractère hautement démocratique. Désormais, les prochaines enchères de parachaines Polkadot représentent la prochaine étape du développement de Manta Network.

Actuellement, les utilisateurs ont promis 130 millions de dollars pour leur initiative de prêt de groupe lorsque ces enchères commenceront. Les détenteurs de jetons DOT peuvent apporter leur contribution avec des récompenses de $ MANTA.

