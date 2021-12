Manteau signé Ozzy Osbourne parmi les articles ajoutés à la vente aux enchères Musi Cares Charity Relief de Julien’s Auctions

Les enchères de Julien a annoncé des articles de marque supplémentaires ajoutés à la gamme d’instruments de célébrités, de souvenirs, de garde-robe, d’œuvres d’art et plus encore à vendre à Ventes aux enchères caritatives MusiCares qui aura lieu en direct à Beverly Hills et en ligne sur juliensauctions.com le dimanche 30 janvier 2022.

Cet événement officiel de la Grammy Week précède le 64e Grammy Awards émission de télévision. Les bénéfices bénéficieront MusiCares, le principal organisme caritatif de l’industrie de la musique, qui fournit à la communauté musicale un système de soutien de services de santé et humains couvrant un éventail de besoins, notamment la santé physique et mentale, le rétablissement de la toxicomanie, les urgences personnelles imprévues et les secours en cas de catastrophe.

Dirigé vers la vente aux enchères est un Keith Richards signé Gibson ES-335 en ébène qui comprend une vidéo unique de quatre secondes authentifiant sa signature prise à Studios Germano. La Gibson ES-335 est la pierre angulaire de la gamme Gibson ES. Depuis son apparition inaugurale en 1958, la Gibson ES-335 a établi une norme inégalée. Avec des sons impeccables dans sa large palette tonale, l’ES-335 peut être trouvée entre les mains des joueurs de jazz, de blues et de rock du monde entier. SKU ES33500EBNH1 S/N : 211310255. Don de Gibson donne (estimation 6 000 $ – 8 000 $).

Un autre moment fort de la vente aux enchères sera celui d’une autre légende de la musique du groupe le plus important de l’histoire du rock : Paul Mccartney. LES BEATLES legend propose une guitare basse violon B-Bass Hi Series signée Sunburst Hofner (estimation : 4 000 $ – 6 000 $). McCartney a contribué à rendre la guitare basse Hofner célèbre dans les années 1960, car c’était l’une de ses principales guitares basses avec lesquelles il jouait LES BEATLES, notamment au concert Apple Rooftop et au « Qu’il en soit ainsi » sessions d’enregistrement d’albums.

BTS a lancé l’initiative avec l’annonce aux enchères de leurs ensembles sur mesure (estimation : 30 000 $ – 50 000 $), portés dans leur interprétation inoubliable de leur chanson à succès « Dynamiter » filmé de Séoul, Corée du Sud à la 63e Grammy Awards cérémonie qui a été diffusée le 14 mars 2021, offrira en outre aux enchères une guitare électrique Les Paul Pro ébène 56 de la marque Epiphone signée par les membres du groupe RM, Jin, SUGA, j-espère, Jimin et V sur le corps, et Jung Kook sur le pickguard (estimation : 4 000 $ – 6 000 $). Un autre annoncé précédemment BTS l’article proposé est un groupe de trois bagues uniques portées par j-espère (estimation : 2 000 $ – 4 000 $).

Récipiendaire de la personnalité MusiCares de l’année 2022 Joni Mitchellle travail de s sera également présenté dans la vente aux enchères avec son offre de l’épreuve d’artiste de sa peinture à l’huile originale de l’icône de la musique Jimi Hendrix (estimation : 2 000 $ – 4 000 $). Cette épreuve d’artiste sera signée et encadrée par Joni Mitchell. « Je me suis toujours considérée comme une peintre déraillée par les circonstances », a-t-elle déclaré en 2000. « Je chante ma douleur et je peins ma joie. »

D’autres faits saillants sensationnels incluent (avec des estimations) :

* Bonoles paroles manuscrites de U2la nouvelle chanson de « Votre chanson m’a sauvé la vie » de la prochaine « Chanter 2 » film d’animation sorti en décembre avec Scarlett Johansson, Bono, Reese Witherspoon et d’autres (4 000 $ – 6 000 $).

* Gène Simmonsles deux œuvres d’art originales en édition limitée de : Immortal, une sérigraphie rouge, argentée et noire tirée à la main de 30 x 22 pouces signée et numérotée AP 3/50 encadrée (1 000 $ – 2 000 $) et Skull Candy, un support mixte de 21 x 35 pouces sérigraphie multiple et impression giclée d’un crâne suspendu dans un cadre de boîte d’ombre signé et numéroté AP 3/35 encadré (1 000 $ – 2 000 $).

* Une guitare acoustique électrique ES-355 Bigsby VOS de marque Gibson blanche de classe donnée par Gibson donne et signé par Tom Petit lorsqu’il a été honoré en tant que personne de l’année MusiCares en 2017. Petit a joué un certain nombre de divers Gibson guitares et basses de marque tout au long de sa carrière, y compris des modèles électroacoustiques comme l’ES 355. La guitare est accompagnée d’un Tom Petit et LES FLEURS SAUVAGES Coffret 9LP DTC Ultra Deluxe Edition complet avec un collier unique et fait à la main par Maria Sarno, un livre de paroles avec des illustrations de Blaze Brooks (exclusif pour l’ensemble), une lithographie de photo de Tom Petit, un 7″ de « Vous ne savez pas ce que ça fait », programme de tournée, autocollants et plus encore. Seuls 500 coffrets ont été publiés (6 000 $ – 8 000 $).

* Une guitare électrique acoustique Gibson ES-335 dorée signée par Harry Styles avec l’inscription « All my Love » et un symbole coeur, « Sucre de pastèque » (2019, 2020) Single de 7″ de couleur rose inscrit « All my love to you Treat people with kindness » signé par modes et des photographies en trois couleurs de type Polaroid de la séance photo pour le clip de la chanson (3 000 $ – 5 000 $).

* Un manteau mi-long en cuir noir signé par Ozzy Osbourne quatre fois au marqueur blanc au dos de l’intérieur de la veste (1 000 $ – 2 000 $).

* Chris Stapletonparoles manuscrites de « Alos brisés » inscrit sur une guitare Fender Player Telecaster blanc polaire (2 000 $ – 4 000 $).

* Un article spécial offert par le Chris Cornell Domaine.

Les pièces étoilées rejoignent une gamme éblouissante d’articles uniques précédemment annoncés et proposés lors de cette vente aux enchères caritative exclusive par des légendes de la musique, notamment Dave Gahan, MODE DEPECHE, deadmau5, Demi Lovato, Dolly Parton, James Hetfield, Jason Aldéan, Jeff Beck, Katy Perry, Lady Gaga, Lionel Richie, mitrailleuse kelly, Sabrer, Scott Weiland, Tim McGraw et plus. Un fan de musique chanceux aura également la chance de gagner lors de la vente aux enchères The Ultimate 64th Grammy Awards Telecast Experience qui comprend deux sièges de niveau platine pour la télédiffusion le lundi 31 janvier 2022 au Staples Center de Los Angeles (estimation : 10 000 $ – 20 000 $ ).

L’enchère commencera à se clôturer en temps réel et dans l’ordre des lots pour les enchères en direct à 13 h 00, heure du Pacifique, le 30 janvier 2022.

