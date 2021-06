Mantra Properties et Solitaire soumettent des offres pour acquérir la société immobilière DS Kulkarni par voie d’insolvabilité

in

Mantra Properties & Developers et le groupe Solitaire font partie des trois sociétés qui ont soumis leurs offres pour acquérir la société immobilière cotée en bourse DS Kulkarni Developers basée à Pune via le processus d’insolvabilité. En septembre 2019, le Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) de Mumbai Bench a ordonné le lancement du processus de résolution de l’insolvabilité des entreprises (CIRP) à l’égard de DS Kulkarni Developers Ltd en vertu des dispositions du Code de l’insolvabilité et de la faillite, 2016, sur une demande déposée par Banque du Maharashtra.

Manoj Kumar Agarwal, le professionnel de la résolution (RP), gère les affaires de l’entreprise endettée et mène également le processus d’insolvabilité. Selon des sources, Mantra Properties et le groupe Solitaire ont déposé leurs offres pour acquérir DS Kulkarni. La troisième société a soumis son plan de résolution pour acquérir un seul projet de l’entreprise assiégée. Une réclamation totale d’environ Rs 1 750 crore a été faite, dont près de Rs 1 050 crore concernent 12 banques et autres institutions financières.

Les créanciers financiers institutionnels disposent de 66,7 pour cent des droits de vote au Comité des créanciers (CdC). Les acheteurs de maison et les détenteurs de dépôts fixes ont près de 17 pour cent des droits de vote. Selon les sources, Mantra Properties, dans son plan de résolution, a proposé de terminer les appartements en attente pour plus de 700 acheteurs. Pour les créanciers financiers institutionnels, il a proposé de transférer des terres d’une valeur de Rs 800 crore à un véhicule à usage spécial (SPV).

Mantra transférera l’intégralité de la dette des créanciers financiers institutionnels à ce SPV foncier, qui leur émettra des débentures facultativement convertibles (OCD). La Land Bank SPV émettra aux créanciers financiers institutionnels des OCD assortis d’un taux d’intérêt nominal de 1 % par an équivalent à la dette transférée à la Land Bank SPV en tant qu’instrument de dette. Cet OCD sera remboursé par la Land Bank SPV sur une période de cinq ans.

Mantra Properties a proposé de constituer une société ad hoc « MPDPL SPV » dans le but d’acquérir la participation majoritaire dans DS kulkarni Developers. Par le biais du MPDPL SPV, il a proposé d’infuser un paiement initial pouvant aller jusqu’à Rs 201 crores (partie en fonds propres et/ou partie en dette ou quasi-fonds propres) dans les 90 jours suivant la date d’approbation. Des sources ont déclaré que les offres des trois candidats sont actuellement en cours d’évaluation et qu’elles seront discutées lors de la prochaine réunion du CdC. La dernière réunion a eu lieu le 5 juin.

