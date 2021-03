Manu Atelier envisage une expansion mondiale avec le lancement de Net-a-Porter en Chine – WWD

LONDRES – La marque turque de maroquinerie Manu Atelier a de grandes ambitions pour le marché chinois dans une économie mondiale fragile.

Après une entrée réussie en Chine avec JD.com en juillet dernier, la marque d’accessoires basée à Istanbul sera lancée sur Alibaba via Net-a-porter China, qui fait partie de la plate-forme de pavillon de luxe Tmall.

Une sélection de produits de la marque, y compris ses chaussures et sacs à succès et de nouvelle saison, sera disponible pour les 902 millions d’utilisateurs actifs mensuels de la plate-forme à partir de juillet, avec des prix adaptés au site mondial.

Les cofondateurs de la marque, Merve et Beste Manastir, ont déclaré à WWD que les best-sellers en Chine à ce jour sont le sac Cylinder de forme circulaire dans la version classique ainsi que le style mini. Le fût rouge, la vanille, le noir et le vert d’eau sont parmi les coloris les plus populaires auprès des consommateurs chinois.

Les bottes à lacets de canard de la marque en crème, noir et marron, et les pantoufles Naomi à fût rouge, connaissent également un essor sur le marché.

«La Chine est devenue notre territoire numéro un dans la catégorie du commerce de gros avec la dernière saison», ont déclaré les sœurs Manastir. «Il représente désormais 34% de notre marché de gros, suivi des États-Unis avec 24%.»

La part de marché chinoise de la marque depuis l’année dernière a augmenté d’environ 70% et la société prévoit que les ventes augmenteront encore plus tard dans l’année.

Fondée en 2014, la marque a commencé son expansion internationale en 2017 en s’associant avec de grands détaillants internationaux tels que Net-a-porter et Selfridges, et est entrée aux États-Unis avec Opening Ceremony et en ligne avec Shopbop.com.

Manu Atelier utilise les réseaux sociaux pour attirer de nouveaux acheteurs, en essayant de rendre sa publication aussi attrayante que possible. Ayant travaillé avec la chanteuse chinoise Lai Meiyun, l’actrice Cai Wenjing et l’idole de la pop Meng Jia, la marque vise à travailler avec plus d’influenceurs chinois d’horizons professionnels différents pour accroître encore la notoriété de la marque.

La marque travaille également sur une collaboration avec un artiste chinois pour créer une offre unique pour ce marché. La capsule sera dévoilée plus tard cette année.

Les sœurs Manastir ont ajouté que la marque fonctionne actuellement sur un modèle de commerce électronique transfrontalier en Chine. L’expédition de la Turquie vers la Chine prend en moyenne environ cinq jours. Alors que la marque continue de croître sur le marché, ils recherchent un partenaire d’exploitation tiers pour faire évoluer l’entreprise.

