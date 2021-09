Manu Ginobili revient aux Spurs de San Antonio

Condamnés à se comprendre à vie, à former une idylle professionnelle au-delà de la relation joueur-franchise. Manu Ginobili revient à la discipline de San Antonio Spurs, l’endroit où il a atteint et s’est installé dans la gloire. Il le fera en exerçant le rôle de conseiller au sein de la section des opérations sportives et se concentrera sur le développement personnel et sportif des jeunes valeurs de l’équipe. A 44 ans, il peut apporter beaucoup d’expérience et d’immatériels, donnant à la franchise texane un avenir prometteur, comme l’indique ESPN.