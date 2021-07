Manu Sánchez, premier positif au Covid de l’Atlético

09/07/2021 à 16h18 CEST

Manú Sánchez a été testé positif au Covid-19. Le joueur rojiblanco qui a été prêté la saison dernière à Osasuna, ne sera pas présent aux prochaines séances d’entraînement tant qu’il n’aura pas vaincu le virus.

Le côté gauche a des offres de la Real Sociedad, Betis Oui Osasuna lui-même de revenir en prêt cette saison. L’équipe rojiblanco a également proposé son nom pour baisser le coût de Rodrigo de Paul en l’offrant à l’Udinese avant que cette option ne soit finalement écartée.

Le Covid a durement touché toutes les équipes de première division, mais surtout les Athlète de Madrid et cette fois il n’en a pas été moins, le retour au travail a apporté le premier cas de coronavirus. Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre de voir les protocoles que l’équipe rojiblanco effectuera, puisque l’arrière gauche il s’entraîne depuis plusieurs jours avec ses collègues et il attend de savoir s’il y aura plus de positif ou pas.