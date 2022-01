Mañueco exige que Pedro Sánchez « rectifie ou mette fin » à Garzón pour son attaque contre le bétail

Nouvelles connexes

Le duel entre le président de Castilla y León, Alfonso Fernández Manueco et le Ministre de la Consommation, Alberto GarzonAujourd’hui, vivez un nouveau chapitre, via les réseaux sociaux, bien sûr. Le leader maximum de la Communauté a commencé la journée en force sur Twitter et a demandé au président du gouvernement, Pedro Sánchez, qui sera dimanche prochain à Palencia dans un acte du PSOE, d’en profiter pour apporter une « rectification » ou » cessation » du ministre de United We Can. La raison? Parce que c’est « récidiviste dans ses attaques contre le bétail ».

Ainsi, la polémique née à la suite d’une interview du responsable de la Consommation dans le journal britannique ‘The Guardian’ se poursuit. Un fil sur Twitter où l’homme de Salamanque s’est étoffé. « Le ministre Garzón est un récidiviste dans ses attaques contre le bétail, un secteur clé pour Castilla y León. Nous avons 36 000 fermes bovines qui génèrent 70 000 emplois directs. Sánchez ne peut pas garder dans son gouvernement quelqu’un qui met en danger une activité essentielle. # GarzónDimisión « .

Le ministre Garzón est un récidiviste dans ses attaques contre le bétail, un secteur clé pour # CastillayLeón. Nous avons 36 000 fermes bovines qui génèrent 70 000 emplois directs. Sánchez ne peut pas garder dans son gouvernement quelqu’un qui met en danger une activité essentielle. # GarzónDimisión – Alfonso F. Mañueco (@alferma1) 5 janvier 2022

Pour cette raison, Mañueco estime que « les critiques du ministre Garzón pour ma défense des femmes et des hommes à la campagne ne m’arrêteront pas. Ce qui est en jeu, c’est une activité économique clé et caractéristique de Castilla y León. D’autres communautés, gouvernées par des partis différents, ont également élevé la voix ». Et c’est là qu’il se souvient que le président d’Aragon, Javier Lambán, a qualifié les déclarations de Garzón d' »agression directe contre le bétail ».

Leader de l’industrie

Mañueco a rappelé que « Castilla y León est un leader dans le secteur de l’élevage, qui contribue à 50% de la valeur de la production agricole régionale, alors que dans toute l’Espagne, il représente 38%. Un secteur d’excellence en plein essor comme en témoignent les 23 personnalités de la qualité reconnues au niveau national et international ».

Pour le moment Alberto Garzón n’a pas parlé.

