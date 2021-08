Manuel Apple II signé par Steve Jobs vendu pour 787 484 $

RR Auction dit qu’un manuel Apple II signé par Steve Jobs a été vendu aux enchères avec succès pour 787 484 $ US. L’offre gagnante est venue de Jim Irsay, propriétaire des Indianapolis Colts. Plusieurs autres souvenirs du cofondateur d’Apple faisaient également partie de la vente aux enchères.

Enchères manuelles Apple II

Le guide de 196 pages détaille l’architecture technique et le fonctionnement de l’Apple II et présente un schéma dépliable de la carte logique principale de l’ordinateur. Le manuel est signé et inscrit en face de la table des matières : « Julian, ta génération est la première à grandir avec les ordinateurs. Allez changer le monde ! Steven jobs, 1980″ et par l’investisseur providentiel d’Apple et deuxième PDG, “Mike Markkula, 1980.”

En parlant de l’article, M. Irsay a déclaré :

Quand on pense aux esprits les plus grands et les plus innovants des deux derniers siècles, Steve Jobs doit certainement être inclus parmi eux. Jobs était une figure véritablement transformatrice qui a changé la façon dont les êtres humains pensent, font des affaires et interagissent au quotidien. Comme toujours, j’ai hâte de partager cet article dans l’espoir qu’il puisse éduquer et inspirer les autres à faire de grandes choses dans la vie.

Lorsqu’ils ont signé, Jobs et Markkula étaient au Royaume-Uni pour promouvoir Apple. Le récipiendaire était le fils d’un entrepreneur qui avait négocié les droits de distribution exclusifs des produits Apple au Royaume-Uni et devint plus tard le premier directeur général d’Apple (UK) Ltd.