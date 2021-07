Manuel Elvira se classe deuxième en Italie avec son tour le plus bas du Challenge

Manuel Elvira. (© Golffile | Fran Caffrey)

Nacho elvira dormi ce jeudi en tant que leader dans le Cazoo ouvert du Pays de Galles tournée européenne et quelques heures plus tard, il est son frère, Manuel Elvira (-11) celui qui a agressé la tête dans le Défi italien. Le virus Elvira (birdie) est déjà une pandémie. Du Pays de Galles à l’Italie. Fête de la famille Elvira. Le plus petit des deux, Manuel, a livré aujourd’hui une fantastique carte de 64 temps dans le Golf de Margara de Fubine, une charmante ville située entre Turin Oui Milan. Ce n’est pas un leader, mais presque. C’est le deuxième coup des Français Frédéric Lacroix (-12).

Ces 64 coups, sept sous le par, avec huit birdies et un bogey solitaire, déjà à part entière sont devenus le meilleur tour d’Elvira de sa carrière au Tournée du défi. Cette année, il avait déjà livré deux 65, dont l’un justement, dimanche dernier lors de la dernière manche du Ouverture de la banque Euram. Cette journée de golf était l’apéritif de ce qui allait se passer aujourd’hui. « Ce qui s’est passé il y a une semaine en Autriche était un moyen de prendre confiance en mon jeu. Cette année, les résultats ne se sont pas déroulés comme je l’espérais, mais j’ai fait quelques bons tours. Je suis très content de la manche d’aujourd’hui », a-t-il avoué à Ten Golf peu de temps après avoir signé sa carte.

La clé de la grande journée de golf de Manu a été le départ. Il a commencé la journée avec quatre birdies consécutifs des trous 1 à 4. « C’était le départ de rêve, en réussissant de très bons coups et en réalisant de très bons putts de quatre et cinq mètres », dit-il. Cependant, peut-être que le tournant du tour, qui lui a finalement permis d’atteindre ce résultat de 64 coups, a été ce qui s’est passé sur les trous 6 et 7. Après cette belle mise en scène, Elvira a subi le premier boguey de la journée dans le deuxième par 3 du parcours. D’une certaine manière, cette erreur a mis un frein à sa progression et il a couru le risque de perdre le bon chemin sur lequel il s’était engagé. Pourtant, le golfeur cantabrique a réussi à le jeter au sol, a gardé la tête froide et a réagi avec un birdie immédiat sur 7. Du coup, le bogey sur 6 n’avait plus eu lieu…

En ce sens, Manu accorde une grande importance à l’aspect psychologique du tour. « Je suis très heureux d’avoir pu garder la tête froide toute la journée et de me concentrer sur le processus », dit-il. Cet équilibre mental et la capacité d’aller coup par coup, en gardant les rênes de la tête bien serrées pour ne pas aller plus loin, ont donné en récompense le coup du jour au trou 18, le dernier de la journée. D’environ 80 mètres, il l’a laissé pour un birdie. Enchère glorieuse.

L’homme en feu 🔥 Encore un birdie pour @Manolinelvira96.#ItalianChallenge pic.twitter.com/L3KqX9ayvn – Challenge Tour (@Challenge_Tour) 23 juillet 2021

L’idée est maintenant de maintenir cette même attitude pendant les deux jours restants. “Le plus grand objectif en Italie est de jouer tranquillement et de se concentrer sur le processus, sans regarder au-delà des résultats ou de la position dans le tournoi”, a-t-il déclaré. En ce moment, bien sûr, il n’a rien à regarder, ce sont plutôt les autres qui tournent la tête et voient Manuel Elvira.

Soit dit en passant, entre Nacho et Manu, les bons conseils ne manquent pas à chaque fois que cela est requis et nécessaire, mais ces dernières heures, ils n’ont pas eu beaucoup de temps pour parler non plus. Hier, en effet, ils ont terminé très tard, mais ils se sont quand même adressé des messages pour se souhaiter bonne chance et, surtout, rappeler l’importance de la patience. Nous aimons la transmission de ce virus.

Il faut aussi regarder en haut pour retrouver, oui, encore, pour Santi Tarrio (-9). Le joueur galicien est énorme. Il est troisième en solo après avoir livré une carte de 66 coups avec six birdies et un bogey en solo. Son exposition hebdomadaire de golf est scandaleuse. N’oubliez pas qu’avec une troisième victoire, vous seriez directement promu au European Tour. Ce week-end en Italie, il se battra à nouveau pour cela.

Dix Espagnols ont passé la coupe

De la même manière, David Borda (-4), Borja Virto (-4), Javier Sainz (-4), Scott Fernández (-2), Lucas Vacarisas (-2), Ángel Hidalgo (-2), ont passé le Couper Alfredo García Heredia (-1) et Jordi García del Moral (-1). Iván Cantero a été laissé de côté par un seul coup.

