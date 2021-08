Manuel Locatelli a snobé Arsenal malgré l’offre de salaires plus élevés que la Juventus alors que le chef de Sassuolo révèle les chiffres derrière l’accord

in

Arsenal a offert à Sassuolo plus d’argent pour son milieu de terrain Manuel Locatelli, mais il les a repoussés car il préférait plutôt un transfert à la Juventus.

C’est ce qu’a déclaré le PDG du club car ils auraient souhaité qu’il déménage en Angleterre plutôt que leurs rivaux italiens.

Le manager Mikel Arteta voulait Locatelli mais il préférait la Juventus à Arsenal

Arsenal aurait offert 40 millions d’euros (34,3 millions de livres sterling) au champion de l’Euro 2020, soit 2,5 millions d’euros (2,3 millions de livres sterling) de plus que la Juve.

Le joueur aurait même reçu un salaire plus élevé du club du nord de Londres – 5,5 millions d’euros (4,7 millions de livres sterling) par an après impôts – par rapport à la Juve où il recevra 3,5 millions d’euros (3 millions de livres sterling) par an.

À la suite de la décision de Sassuolo d’autoriser un transfert à ses rivaux italiens, le club a été vivement critiqué pour avoir conclu l’accord.

S’adressant à la Gazetta di Modena, il a déclaré ceci : « (Ce n’est) pas facile à comprendre pour ceux qui n’ont pas les compétences.

« Cette opération a apporté un résultat positif et des bénéfices aux deux clubs, même si certaines technicités sont compliquées à expliquer.

“C’est sûrement faux de dire et de penser que nous avons “donné” Locatelli à la Juve pendant deux ans, quelqu’un a même parlé d’une opération immorale.

« Ils nous ont offert 40 millions, mais la volonté de Locatelli était d’aller uniquement à la Juventus et nous avons tout fait pour lui faire plaisir. Une demande, celle d’Arsenal, qui nous a coûté quelque chose…”

Locatelli a joué un rôle essentiel dans la campagne réussie de l’Italie à l’Euro 2020 et a marqué deux buts en finale

Arsenal aurait aimé avoir la qualité que possède Locatelli et après leur début de saison décevant, la signature d’un joueur de cette qualité aurait sans aucun doute remonté l’ambiance.

Cela étant dit, les Gunners sont passés à autre chose et sont devenus les plus gros dépensiers de la fenêtre de transfert.

Le club a dépensé jusqu’à présent 129 millions de livres sterling pour le gardien Aaron Ramsdale, l’arrière central Ben White, l’arrière latéral Nuno Tavares et les milieux de terrain Albert Sambi Lokonga ainsi que Martin Odegaard.

Après une décevante huitième place la saison dernière, Arteta espère que ces signatures aideront les Gunners à mener une campagne beaucoup plus réussie.