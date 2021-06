Manuel Locatelli est le héros italien de l’Euro 2020, il a été comparé à Andrea Pirlo, est recherché par la Juventus, Man City et Arsenal, et a imité Cristiano Ronaldo

in

L’Italie ne s’est pas dirigée vers l’Euro 2020 comme l’un des favoris pour le remporter, mais ils semblent pouvoir aller jusqu’au bout, surtout si Manuel Locatelli a quelque chose à voir avec cela.

Les hommes de Roberto Mancini sont actuellement sur une séquence de 30 matchs sans défaite et n’ont plus perdu de match depuis 2018.

.

Le milieu de terrain de Sassuolo Locatelli a impressionné pendant le tournoi

Un rouage clé dans le système de l’ancien manager de Manchester City pendant cette période a été Locatelli.

Le milieu de terrain a mis son nom sur la carte avec ses exploits lors des victoires des Azzurri contre la Turquie et la Suisse.

Après avoir joué dans le match d’ouverture, Locatelli a ensuite marqué deux fois contre les Suisses, dont une brillante frappe à longue distance, et a été le meilleur joueur sur le terrain, et est susceptible de figurer à nouveau lorsqu’ils affronteront le Pays de Galles dimanche, en direct sur talkSPORT.

Mais qui est la jeune star recherchée par certains des meilleurs clubs du monde ?

.

Mancini est un grand fan du joueur de 23 ans

Après avoir commencé sa carrière de jeune avec l’Atalanta, son talent était si évident qu’à l’âge de 11 ans, il avait déménagé à l’AC Milan.

Il a été comparé à Andrea Pirlo dès son plus jeune âge, et pour cause car ils partagent plusieurs similitudes.

Sa capacité à créer des occasions et à dicter le rythme d’un match, combinée à une polyvalence et une vision incroyable font de lui un milieu de terrain de qualité.

Pendant ce temps, l’un des chefs du secteur de la jeunesse, Mauro Bianchessi, a estimé qu’il ne lui faudrait que trois ans pour devenir leur skipper lorsqu’on l’a interrogé sur ses talents en 2016.

Il a insisté : “C’est un joueur de la plus haute qualité, il est avec nous depuis qu’il a 11 ans et dans trois ans il sera le capitaine de Milan”

Locatelli était considéré comme l’un des jeunes joueurs les plus excitants d’Italie pendant son séjour à Milan

Il n’est peut-être pas surprenant que l’ancien manager d’Arsenal, Arsène Wenger, ait envoyé le recruteur en chef Neil Banfield pour diriger le règne sur lui, tant était le battage médiatique autour de ses capacités.

Le propriétaire de l’AC Milan à l’époque, Silvio Berlusconi, était l’un de ceux qui l’ont qualifié de « nouveau Pirlo ».

Locatelli était reconnaissant pour les commentaires et il a immédiatement ciblé son héros en disant : « J’apprécie les paroles du président, elles m’ont rendu très fier.

« J’ai l’intention de garder les pieds sur terre et de tout donner à l’entraînement. J’avais un poster d’Andrea Pirlo sur mon mur, c’était mon idole. Je veux l’imiter, je regarde ses matchs pour apprendre de lui.

Après avoir fait ses débuts à Milan en 2016, il s’est rapidement présenté régulièrement au cours des deux années suivantes, mais principalement en tant que remplaçant.

Fin 2017/18, il s’est retrouvé derrière Lucas Biglia au milieu de terrain milanais, tandis que le club a ensuite décidé de faire prêter le milieu de terrain de Chelsea Tiemoue Bakayoko.

Ceci et le club suggérant qu’il devrait déménager en prêt ont vu Locatelli soumettre une demande de transfert.

.

Bakayoko arrivant à l’AC Milan en prêt de Chelsea a vu Locatelli quitter le club

Son déménagement à Sassuolo en 2018 a été un énorme succès, le club l’ayant signé en prêt avec obligation d’achat, et la décision de Locatelli a porté ses fruits.

Il a déclaré : « Je n’ai pas été abandonné mais il est juste de dire qu’ils ne me faisaient plus confiance. Je savais que Sassuolo était le bon choix. Je me sens important ici même si l’AC Milan a été ma vie pendant 10 ans.

Il a connu une belle année 2020/21, et Roberto Mancini a clairement été impressionné par ce qu’il avait vu.

.

Locatelli se fait un nom pour le club et le pays

Il n’y a pas que le chef Azzurri qui aime Locatelli.

Une belle saison avec Sassuolo a vu la Juventus liée à ses services et Claudio Marchisio, un héros à Turin, est un grand fan du joueur et de sa progression.

Il a déclaré: «Je pense qu’il a terminé sa maturation avec Sassuolo. Maintenant, c’est un joueur totalement différent de quand il jouait pour Milan, même sur le plan mental.

“A l’intérieur du match, il parvient à dicter les paris et est également très bon pour lire les différentes situations du match, aussi bien en phase offensive qu’en phase défensive.”

.

Locatelli s’est retrouvé comparé à son héros Pirlo

S’exprimant sur un éventuel déménagement cet été, les Locatelli ont révélé : « Je ne sais pas si ce sera ma dernière année ici ou ce que l’avenir me réserve. Quand et s’il y a des opportunités, nous les évaluerons tous ensemble.

« Jouer à l’étranger est une option pour moi et pour le moment je n’exclus rien. Cela fait partie de mon travail et cela signifie que j’ai élevé mon niveau.

.

Locatelli est une étoile montante de la Serie A

« Certains certificats d’estime et d’intérêt de grands clubs augmentent ma motivation et me font comprendre que je suis sur la bonne voie.

Si l’intérêt vient de l’étranger, vous pouvez parier que le patron de Man City, Pep Guardiola, qui serait un grand fan, fera tout son possible pour son transfert.

Le club, comme Arsenal, le recherche depuis des années, et sceller son transfert ajouterait à une équipe déjà étoilée

Le plaisir de Locatelli de marquer pour son pays au Stadio Olimpico mercredi était évident et il a toujours rêvé de représenter son pays lors d’un tournoi majeur.

Locatelli a représenté l’Italie dans tous les niveaux de jeunesse

S’exprimant sur le fait de jouer pour les Azzurri à l’Euro 2020, il a déclaré: “Représenter l’Italie et le peuple italien à l’Euro est une belle responsabilité que tout le monde veut avoir. C’est quelque chose à dire à nos enfants

« Pour moi, c’est un rêve que j’ai depuis que je suis enfant. J’avais l’habitude de regarder ces compétitions sur grand écran avec mes amis.

Et en dehors du terrain, il a également fait quelques bêtises lors du tournoi.

Après que Cristiano Ronaldo ait snobé Coca-Cola en retirant leurs bouteilles lors d’une conférence de presse, Locatelli s’est joint à la fête en faisant de même.

La concurrence ne fait que s’échauffer, mais Locatelli aussi et il est à surveiller car un transfert estival semble presque certain.