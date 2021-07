Manuel Locatelli prend une décision sur le transfert après l’offre d’Arsenal

Manuel Locatelli souhaite rejoindre la Juventus cet été (UEFA via .)

Manuel Locatelli a l’intention de rejoindre la Juventus cet été malgré l’intérêt d’Arsenal, selon des informations en Italie.

Les Gunners ont déjà soumis une offre pour le milieu de terrain, qui a impressionné l’Italie à l’Euro 2020 avec deux buts en trois apparitions.

Le Borussia Dortmund a également exprimé son intérêt pour la signature du joueur de 23 ans cet été.

Mais selon Alfredo Pedulla, Locatelli résiste à l’offre de la Juventus et attend avec impatience que le club turinois trouve un accord avec Sassuolo.

Le rapport affirme qu’une offre de 40 millions d’euros suffira à convaincre Sassuolo, tandis que la Juventus souhaite structurer l’accord par tranches avec le paiement final en 2023.

Le désir de Locatelli de rejoindre la Juventus est également dû au fait que le club peut proposer du football en Ligue des champions.



Manuel Locatelli a impressionné pour l’Italie à l’Euro 2020 (. via .)

Plus tôt cette semaine, le directeur général de Sassuolo, Giovanni Carnevali, a révélé la décision d’Arsenal pour l’international italien.

“Arsenal a fait une offre officielle pour Locatelli”, a déclaré Carnevali.

«Ils poussent dur pour signer Manuel et c’est une offre importante. Nous verrons. La Juventus veut aussi Locatelli et nous avons une relation spéciale avec eux. Nous avons une nouvelle réunion prévue avec la Juve.

«Nous essayons de laisser le garçon calme, donc je ne lui ai pas encore parlé ni à ses agents. Nous pouvons penser à l’avenir de Locatelli, mais nous nous soucions avant tout de son présent et cela signifie que l’Italie se porte bien à l’Euro.

