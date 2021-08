in

Manuél López du groupe Psicofonía perd la vie à cause de la contagion | INSTAGRAM

Après avoir été hospitalisé plusieurs jours pour complications dérivé de virus, le chanteur du groupe Psychophony, Manuel López a perdu la vie.

C’est hier après-midi que le compte rendu officiel de la grouper mexicain de métal et connaître cet événement malheureux pour la scène rock mexicaine qui serait la voix de son groupe se repose déjà et a été publié par Facebook.

« Aujourd’hui, Manuel López, la voix de Psychophonie c’est déjà la poussière des étoiles les plus brillantes de l’univers ». étaient les mots que nous pouvions lire à travers son Facebook officiel.

Cela pourrait aussi vous intéresser : La perte personnelle de Justin Timberlake dont il pleure

Pour cette raison, beaucoup de ses fans ont partagé messages de soutien aile famille du chanteur ainsi qu’aux membres du groupe en leur rappelant qu’il y a un mois, ils profitaient encore d’une présentation en streaming d’eux.

Vous êtes et serez de les meilleures voix du rock mexicain, au revoir, merci de nous avoir emmenés dans les étoiles avec ta voix, merci de nous avoir offert le meilleur des sourires dans ces moments de plus grande tension », étaient quelques-uns des mots que ses fans ont écrits.

Mardi dernier, il a été annoncé que le chanteur était positif au test c0vid, qu’il était infecté, demandant une coopération volontaire pour payer les frais médicaux car la maladie devenait difficile.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

“Autant nous avons essayé de garder votre personnel et avec l’espoir en main que tout reviendra à la normale bientôt, non, ça n’a pas été comme ça”, pouvait-on lire à ce moment-là dans le communiqué.

Le groupe de psychophonie a été formé en 2002 et le fort Lonera bannit Santa d’Espagne, Sonata Ártica de Finlande, Rata Blanca d’Argentine et Ángeles del Infierno, se produisant également sur diverses scènes au Mexique et aux États-Unis.

Manuel a réussi à partager la scène avec la Finlandaise Tarja Turunen à l’époque. Le premier album du groupe est sorti en 2004, l’une des chansons les plus célèbres qui les a fait connaître était Give me a Dream et “En la Luz de Aquella Luna”.

Ces derniers mois, le chanteur avait collaboré en direct avec d’autres groupes, la communauté musicale mexicaine a subi de grandes pertes qui nous ont maintenus en deuil constant, comme Armando Manzanero et plus encore.