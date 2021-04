Manuel Mijares explique pourquoi il avait l’air si sérieux lors de son mariage avec Lucero

D’autre part, Mijares a clarifié ce qu’il ressent quand il voit Lucero avec son nouveau partenaire, l’homme d’affaires Michel Kuri. Bien qu’il ait dit qu’il n’était pas “très jaloux”, il a assuré que voir son ex-femme dans une autre relation ne causait pas de conflit.

Lucero et Michel Kuri. (Instagram / Michel Kuri.)

«Quand vous voyez quelqu’un que vous aimez heureux, vous l’aimez; Cela vous donne du bonheur à cause du bonheur que vous voyez chez les gens que vous aimez. Et la vérité est qu’elle a aussi montré une grande affection pour moi, beaucoup de respect et moi pour elle ».

De plus, il a expliqué pourquoi 10 ans après son divorce il continue de si bien s’entendre avec son ex-femme: «Il y a beaucoup de choses de coexistence, beaucoup de choses d’assemblage, de manières d’être. Nous l’avons très bien porté depuis toujours. Il n’y a jamais eu de cris, pas de chapeaux ou quoi que ce soit. Évidemment, elle a beaucoup voyagé, fait beaucoup de romans, plus de spectacles. Moi aussi. Et maintenant, nous décidons chacun qui sera dans son aile. D’ascenseur en ascenseur, nous sommes à 20, 30 pas ».