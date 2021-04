Manuel Neuer confiant que le Bayern Munich peut renverser son déficit 3-2 lors du match 2 contre le PSG

Malgré les tirs et la possession du Paris Saint-Germain lors de la première étape des quarts de finale de la Ligue des champions, le Bayern Munich a perdu 3-2 à l’Allianz Arena, mais était sans doute la meilleure équipe tout au long des 90 minutes.

Bien sûr, ne pas avoir à la fois Robert Lewandowski et Serge Gnabry n’a pas facilité la vie des hommes de Hansi Flick et ils ont également perdu Niklas Süle et Leon Goretzka à la suite de blessures musculaires avant le coup de sifflet de la mi-temps.

Avant le match retour au Parc des Princes à Paris, Manuel Neuer a déclaré qu’il était convaincu que son équipe pouvait renverser le déficit dans la capitale française et se qualifier pour les demi-finales, même avec toutes les blessures des joueurs de l’équipe (Bundesliga.com) . Plus précisément, Neuer a souligné les faiblesses défensives du PSG comme un point focal pour savoir où le Bayern peut vraiment les blesser.

«Nous devons rester calmes dans nos têtes, mais avoir du feu dans notre cœur. Nous voulons aborder le jeu de la bonne manière, avec de la motivation, une bonne attitude bien sûr et la stabilité dont vous avez besoin contre des joueurs aussi rapides. Nous devrons garder notre sang-froid, jouer au football offensif et les mettre sous pression. Ils ont des problèmes à l’arrière. Si nous créons autant d’occasions qu’à Munich, nous pouvons le faire », a expliqué Neuer.

En regardant en arrière sur les statistiques de la première étape, le Bayern a compté un total de 12 tirs cadrés alors que le PSG n’en a enregistré que 5. En ce qui concerne les tirs non cadrés, le Bayern en a rassemblé 31, tandis que le PSG n’en a enregistré que 6 au total. Certains experts ont fait valoir que Neuer aurait pu faire un peu mieux pour le premier but du match de Kylian Mbappe, se faisant battre à son premier poteau, mais Neuer n’était pas en faute pour le but de Marquinhos ou le deuxième de Mbappe.

Même si le PSG a des faiblesses défensives à exposer, le Bayern doit également rester méfiant face à la menace offensive constante de Mbappe, Neymar et Angel Di Maria. Sans oublier, Paris aura également le milieu de terrain métronome Marco Verratti de retour dans l’alignement après avoir raté la première étape en raison de sa guérison du coronavirus. Flick sera sans Süle pour le match retour et il est probable qu’il sera forcé de pousser David Alaba au milieu de terrain aux côtés de Joshua Kimmich, donc malgré ses côtes meurtries, il semble que Lucas Hernandez soit prévu pour un départ au milieu du terrain aux côtés de Joshua Kimmich. Jerome Boateng. Le Bayern a eu des problèmes défensifs cette saison, et les statistiques montrent en fait que cela a été une saison à oublier à cet égard, bien qu’il soit toujours en tête du classement de la Bundesliga de cinq points sur le RB Leipzig.

1,2 buts encaissés par match, 51 buts encaissés, 17 fois le premier but concédé et seulement 12 feuilles blanches toutes compétitions confondues – le pire bilan défensif du Bayern depuis que Manuel Neuer a rejoint le club en 2011-12 [ Kicker] pic.twitter.com/RtBbkfVGbs – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 11 avril 2021

Indépendamment des statistiques défensives ne couvrant pas le Bayern dans la gloire, l’affirmation de Neuer sur le maintien de la pression sur le PSG est la bonne façon d’aborder le match retour. Ils ne peuvent tout simplement pas se permettre de donner trop d’occasions aux champions en titre de Ligue 1, car nous avons vu lors de la première étape qu’ils pouvaient faire payer le Bayern avec seulement une poignée d’occasions. La marge d’erreur est extrêmement fine.