Manuel Neuer confiant que Thomas Muller et Mats Hummels pourront assumer des rôles de direction pour l’Allemagne cet été

Joachim Low a finalement pris la décision que les fans allemands attendaient quand il a officiellement décidé de réintégrer Thomas Muller du Bayern Munich et Mats Hummels du Borussia Dortmund dans l’équipe de l’équipe nationale allemande pour les Championnats d’Europe de cet été.

Le couple de vétérans et Jerome Boateng ont été licenciés de l’équipe en mars 2019 et la décision a été accueillie avec de vives critiques. Avance rapide jusqu’à maintenant, et Muller et Hummels ont toujours bien performé pour les clubs et méritent plus que leurs rappels. Boateng a également été solide, d’ailleurs, mais il était toujours le moins susceptible d’être rappelé.

S’adressant à Welt am Sonntag ce week-end (Abendzeitung), Manuel Neuer a déclaré qu’il était convaincu que Muller et Hummels pouvaient jouer des rôles de leadership clés pour Die Mannschaft cet été. Muller vient de terminer sa deuxième saison consécutive en tant que leader de la Bundesliga en passes décisives, après avoir battu le record de la saison dernière (21). Il a été absolument immense pour le Bayern ces deux dernières saisons. Neuer estime que Muller sera en mesure de traduire son succès pour le Bayern en équipe nationale cet été de manière transparente. «Nous avons vu ce que Thomas peut accomplir au FC Bayern ces derniers mois. En termes de nature et de classe de football, il reprendra immédiatement un rôle de premier plan », a expliqué Neuer.

Muller n’a pas joué pour l’Allemagne depuis novembre 2018 dans ce qui était une campagne décevante de l’UEFA Nations League après la sortie de la phase de groupes de la Coupe du monde 2018 en Russie. Il y a eu des appels constants pour que Low le réintègre entre mars 2019 et maintenant, mais Low a mis autant de temps à prendre la décision après deux saisons incroyables pour le Bayern pour Muller.

Pour Hummels, Neuer estime que son ancien coéquipier contribuera à fournir la stabilité nécessaire dans la ligne arrière de l’Allemagne. «Dans un tournoi, chaque erreur est décisive, une défense stable est la base d’un championnat d’Europe réussi et (Hummels) pourrait être un stabilisateur décisif», a expliqué Neuer. Hummels a certainement aidé à assurer la ligne arrière de Dortmund depuis son retour du Bayern malgré que Dortmund ait concédé plus de buts en Bundesliga cette saison que ses deux précédents, mais Hummels n’est pas à blâmer.