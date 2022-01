Manuel Neuer devient pour une fois un fan de football asiatique et s’apprête à revenir au Bayern Munich

Après avoir été testé positif au COVID-19, le capitaine du Bayern Munich Manuel Neuer est en quarantaine aux Maldives depuis environ une semaine. Bien que l’on ne sache pas exactement ce qu’il a fait pour se divertir pendant cette période, nous savons maintenant une chose : il a suivi le premier match de l’année du Bayern.

Neuer a posté une photo sur son histoire Instagram de lui en train de regarder le match du Bayern contre Gladbach, malgré les premières heures du matin. Le match, qui avait lieu à 20h30, heure de Munich, s’est déroulé à minuit et demi aux Maldives. Malheureusement, cela ne valait pas la peine de rester debout si tard, car le Bayern a perdu 1-2 malgré un vaillant effort d’une équipe décimée.

Maintenant, un coup d’envoi à minuit peut sembler assez tard pour la plupart des gens, mais pour les fans de football asiatiques en général, c’est à peu près la norme. Les gens de l’Extrême-Orient (par exemple moi) regardent normalement les matchs de Bundesliga entre 22h30 et 23h30, et le coup d’envoi occasionnel de 18h30 à l’heure locale se transforme instantanément en un match de 1h30 à 2h30, selon que l’heure d’été ou non est en place. Et la Ligue des Champions ? Essayez les coups d’envoi à 4h ou 5h du matin. Le fait est qu’être un fan de football asiatique est extrêmement difficile, et j’ai trouvé amusant que Neuer ait un léger avant-goût de ce que c’est que d’en être un.

Neuer n’aura cependant pas à rester plus longtemps aux Maldives. Selon Bild et l’entraîneur Julian Nagelsmann, sa quarantaine se termine lundi, il pourra donc rentrer à Munich dans les prochains jours. Avec un peu de chance, il pourrait être de retour entre les bâtons lorsque le Bayern se rendra à Cologne la semaine prochaine. Le retour de Neuer serait une immense bénédiction ; bien que Sven Ulreich ait fait ce qu’il pouvait faire en l’absence de Neuer, il y a un certain vide que vous ne pouvez tout simplement pas combler à moins d’être le meilleur gardien de but du monde.

Les autres joueurs du Bayern touchés par le COVID commencent lentement à revenir également. Corentin Tolisso a rejoint l’entraînement en équipe, tandis que Kingsley Coman et Omar Richards sont également hors quarantaine. Lucas Hernandez devrait sortir vendredi, et on peut supposer que Tanguy Nianzou, dont les résultats des tests sont revenus le même jour que Lucas, fera de même. Reste à voir si cela leur suffira pour faire partie de l’équipe pour le match de la semaine prochaine. Quoi qu’il en soit, le match arrivera presque certainement trop tôt pour le trio restant composé d’Alphonso Davies, Dayot Upamecano et Leroy Sané.