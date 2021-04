Manuel Neuer discute de son avenir potentiel avec Hansi Flick en Allemagne

Avec la décision étonnante de Hansi Flick de quitter la Säbener Straße et toutes les subtilités qui vont avec (que vous pouvez lire et rattraper: ici), le capitaine et gardien de balayage résident du Bayern Munich, Manuel Neuer, a été interrogé sur son avenir avec l’entraîneur triplé, dans lequel il avait ceci à dire:

Manuel Neuer sur la perspective de travailler avec Hansi Flick en équipe nationale à l’avenir: “Ce n’est pas entre mes mains. Les responsables décideront. Maintenant, nous allons nous assurer de gagner le championnat avec le Bayern” [@sportschau] pic.twitter.com/L61yfm3jFU – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 18 avril 2021

Il faut noter que la principale conviction qui a conduit Hansi Flick à quitter le FC Bayern était l’annonce récente de la démission de Joachim Löw de l’entraîneur-chef de l’équipe nationale allemande. On pense depuis longtemps que Hansi Flick se disputait ce poste et, avec sa disponibilité à la fin du tournoi Euro 2020 de cet été, il était logique pour Hansi Flick de quitter le Bayern à la fin de cette saison.

Cela ne facilite malheureusement pas les choses pour Manuel Neuer, & co. voyant Hansi Flick partir, après avoir dit ceci:

Neuer: “Le départ de Hansi Flick est très triste pour nous au FC Bayern. Il est devenu le meilleur entraîneur du monde en un an et demi en charge ici” – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 18 avril 2021

Cela étant dit, Neuer, Flick, & co. semblent se concentrer sur la fin de la saison sur une bonne note et d’envoyer Flick avec un dernier trophée, le titre de Bundesliga.